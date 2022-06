Juicio del año: Johnny Depp gana caso de difamación contra ex esposa Amber Heard

Tras largas semanas, desde el pasado 11 de abril, Johnny Depp y Amber Heard han estado en una disputa legal por millones de dólares y ya este miércoles por fin se conoció que el jurado seleccionado para sentenciar el caso entre la ex pareja de actores ha votado a favor de Depp, resultando que si fue víctima de difamación por parte del artículo escrito por Heard.

Luego de haber salido inicialmente sin haber firmado por completo los formularios que le solicitaron, el jurado entró nuevamente al salón donde estaban deliberando para llenar la información luego de que la jueza Penney Azcarate les explicó que deben colocar una cifra de al menos 1 dólar a pagar por daños, según indica la ley estadounidense.

Victoria rotunda de Depp

El jurado falló a favor de Depp en todas las cuentas que acusó el equipo legal del actor, desde la autoría de Heard en el difamatorio artículo hasta haberlo hecho con malicia, luego de haber escuchado y recibido las muestras de evidencia que facilitaron los abogados de Depp.

El actor de Piratas del Caribe demandó a Amber Heard por 50 millones de dólares en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax en Virginia luego de que esta escribiera un artículo de opinión que publicó en diciembre de 2018 en el diario The Washington Post donde se mostró como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

Heard perdió su contrademanda

En cuanto a la contrademanda por 100 millones de dólares contra Depp que presentó Heard, el jurado sentenció que las acusaciones de Heard contra Depp y Adam Waldman, su ex abogado, no constituían a los elementos de difamación y por ende no será compensada económicamente de ninguna forma, y en cambio, deberá pagar, según ha definido el jurado, 15 millones de dólares en daños al actor.