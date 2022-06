“Que lo cambie por Henry Cavill”: ya le buscan reemplazo a Piqué por ponerle “cachos” a Shakira

Un medio español dice que Shakira dejó a Gerard Piqué, padre de sus hijos, por una supuesta infidelidad. Pero en las redes sociales ya se han puesto las pilas y le dicen a la cantante que mejor se saque facilito ese clavo: con Henry Cavill, quien se hizo viral por un video en donde se fija en su belleza.

Dicen que Shakira y Piqué ya no viven juntos y que él vive solo en un apartamento en Barcelona. Por eso, ya hay muchos comentarios (y muchos memes, por supuesto), como el hecho de cómo se atrevió a serle infiel, claro, y el cómo influirá la “tusa” en su capacidad creativa. De hecho dicen que si el “inútil” de Osvaldo Ríos le hizo crear “Antología”, la tusa con Piqué le hará desistir del perreo.

Pero... que se “empareje” con uno de los hombres más deseados del mundo, sería una ganancia, al menos para muchos internautas soñadores, es el arrocito en bajo que se merece la cantante.

Shaki debería sacarse esa espinita con Henry Cavill, digo yo. — Marge ⚡️🌱 (@AriasMarggie) June 1, 2022

Henry Cavill viendo los rumores de separación de Shakira y Piqué: pic.twitter.com/5yOWw3rdXT — Tomaseba 🌳 (@tomaseba) June 1, 2022

Alguien ya le habrá mostrado el vídeo de Henry Cavill a Shakira ? Digo... Por que vivir una tusa con ese Man, que rico sería jajajajajaja ok no 🤭 — Steph (@Freckledfatal) June 1, 2022

“Ah bueno pero lo importante es que, en dado caso, Shak ya se levantó a Henry Cavill Una nunca sabe cuándo hay que tener backup”, “Henry Cavill, es tu momento, bebé, ve por esa mujer”, son algunos de los comentarios.

La que llora de primeras... ¿ríe de última?

¿O cómo era que decía el dicho? Porque a Shakira se atrevieron a criticarla por un carísimo vestido de Thierry Mugler que se le veía de “mal gusto” (en un país como Colombia esto es tan, pero tan, pero tan, subjetivo. Y en el mundo, para variar). Pero justo cuando las que sacaron su Joan Rivers wannabe se relamían de envidia por el gusto de la colombiana, se viralizó el video de Cavill.

Coincidieron en un evento y el inglés, en medio de una entrevista, tuvo que pararla al fijarse en su figura. Preguntó si esta era Shakira. Por supuesto, el momento se hizo viral.

Así como ya la supuesta separación de la cantante, con memes incluidos.

¿para qué piqué si puedes tener a henry cavill? shakira mami, despierta! — Yan (@xrazian) June 1, 2022

Amanecerá y veremos, todo puede pasar. Por lo pronto, en Internet le dicen a la cantante: go for it.