¿Quiere cerrar ese capítulo? Natti Natasha borra todas sus fotos de Instagram y desaparece a Raphy Pina

Natti Natasha sorprendió a todos sus fans al eliminar todas sus fotos de su cuenta de Instagram, esta decisión viene después de la sentencia hacia Raphy Pina, por lo que muchos piensan que tal vez ella quiere iniciar desde cero.

¿Por qué borró todas sus publicaciones?

Hasta el momento, la reguetonera no ha explicado por qué tomó esta decisión, lo que sí es que ya dio sus primeras declaraciones, tras lo ocurrido con el productor.

La dominicana compartió cómo se siente en una entrevista con el programa “Alofoke sin censura”.

“Me sentí horrible cuando lo declararon culpable. Ese día fue una pesadilla. Pero yo sé quién es él. Confío 100 por ciento en la inocencia de Raphy Pina. Por esa razón es horrible, no es lo mismo verlo en la televisión o en una película”, dijo.

Instagram de Natti Natasha. Captura de Instagram

La cantante aseguró que, a pesar de todo lo que está viviendo, no se va a dejar caer y seguirá con fuerza.

“Si algo he aprendido de Raphy es echar para adelante. Que no esté hoy, no te voy a negar que me dio ansiedad, que me puse nerviosa. Pero no se lo dije, porque le quiero demostrar que todo lo que me ha enseñado lo voy a ejecutar”, agregó.

Además, la intérprete aseguró que no ha vivido este proceso sola, ya que ha contado con el apoyo de Daddy Yankee y su familia, quienes son grandes amigos de Pina.

“No tiene precio el corazón que tiene. No es amigo, es familia. Es un hermano para él”, dijo Natti sobre el reguetonero.

Natty Natasha y Raphy Pina.

La sentencia hacia Raphy Pina

Luego de un proceso legal que tomó varios meses, el productor Raphy Pina fue sentenciado por el delito de posesión ilegal de armas de fuego, por lo que deberá pasar 41 meses en prisión y tres años de libertad condicional.