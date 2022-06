Aquí algunos adelantos de la temporada 19 de ‘Grey’s Anatomy’ que ilusionan a los fans

La temporada 18 de ‘Grey’s Anatomy’ dejó a todos con ganas de ver qué es lo que sucederá en la próxima entrega, pues ante la inminente teoría de que el personaje de Meredith podría hacer un cierre ya definitivo, hay quienes no quieren esperar más sobre lo que pasará con ella.

Por eso, sus realizadores, pese a que se han mantenido muy herméticos con lo que vendrá, no han dejado de dar algunas pistas sobre esta serie médica que ha cosechado tantos éxitos desde su estreno en la famosa cadena televisiva ABC. Por eso, no es de extrañar que tras varias conclusiones, se pueda deducir que aún hay mucho qué contar, solo queda esperar cómo y quiénes serán los personajes que sobrevivirán y llegarán hasta el final.

Con esto, una vez más se pone en el epicentro de la duda la actriz Ellen Pompeo quien no cesa en su intento de expresar que ya está agotada y que quiere ver de qué manera se despide su personaje que ha perdurado por tanto tiempo y que su realizadora Shonda Rhimes no quiere dejar ir.

Adelantos de la temporada 19 de ‘Grey’s Anatomy’ que ilusionan a los fans

Y es que Rhimes siempre ha revelado que ella no percibe la idea de mostrar ‘Grey’s Anatomy’ sin la presencia de Pompeo quien se ha encargado de darle vida a este drama médico, pese a sus altibajos. Por eso, se pudo conocer en el final de la temporada 18 que está mujer tan emblemática y polémica, sobre todo en materia de amores, definitivamente estará de vuelta en la nueva entrega, pero al parecer no de forma permanente como siempre se ha visto, pues ella se mudará a Minnesota donde están sus nuevos proyectos y desde ahí se enlazará con todo lo que tiene que ver con el Hospital Grey Sloan Memorial.

Esto no solo ilusiona a la fiel audiencia, sino que también la llena de esperanza, pues ella no solo estará dispuesta a seguir en esta próxima edición con participaciones especiales, sino que también se corrió el rumor de que habrá una temporada 20 en la que sí se tiene ya planteado hacer un cierre definitivo de esta producción. Sin embargo, esto aún no ha sido confirmado por Rhimes quien está cada vez más dispuesta a seguir y no dejar de lado esta historia que le ha generado tanto éxito de audiencia.

Por si fuera poco, se está dispuesta a continuar con el romance con Nick, ya que hasta ahora ha dado buenos resultados, ya que ambos se han mostrado muy maduros y conscientes de que lo que realmente están buscando ambos es compañía y apoyo en lo profesional, sobre todo ahora que están juntos desarrollando investigaciones sobre el Parkinson que es algo que siempre Meredith había querido lograr.

De esa forma, los fans ya poseen algunas teorías de lo que está por llegar y por eso andan tan ansiosos de que la próxima entrega llegue, pues aquí habrá momentos decisivos y nuevos giros atractivos para el público.