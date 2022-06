Conozca los mejores memes que ha dejado la ‘tiradera’ de J Balvin y Christian Nodal

La pelea de la semana se llama ‘J Balvin vs Nodal’, ya que el paisa hace tan solo unas horas subió a sus redes sociales una fotografía del nuevo look de Christian Nodal comparado con uno de el estando rubio. En su momento el paisa mencionó que todo era una broma, pero a Nodal dichos comentarios no le causaron gracia “Miren mi gente amaneció bromista sin tomarse sus pastillas, porque no es nada coherente que el cabrón tire un documental hablan de de la paz, de la salud mental, de vibras y de energía, pero en su cuenta que tiene millones de seguidores, sube una foto para que hagan burla de mi”, puntualizó.

Además, en medio de la pelea, Nodal le recordó a Balvin la canción que le compuso Residente hace unos meses, y que en esta ocasión el mismo Residente le mostró su apoyo al cantante mexicano publicando una canción de el junto a sus gorras con la inicial (R). Pero en medio de dicha discusión en redes sociales, los internautas no desaprovecharon el momento para hacer sus mejores comentarios y memes correspondientes al tema del momento “¡Junio sorpréndeme! Junio en chinga: Gana Johnny el juicio contra Amber Heard, Pique le pone el cuerno a Shakira, Henry Cavil tiene oportunidad con Shakira y J balvin se burla del nuevo look de Christian Nodal y nodal le contesta en Historias de ig jajajaj”, “Alguien más está con palomitas en su cama leyendo el chismesito?”, “Por estas cosas es que no me voy a vivir a Suiza jajajja”, “No puedo creer que Balvin no se canse de ser la burla”, fueron algunos de los mensajes que se encuentran en Twitter.

Pero sin duda, estos son algunos de los memes más graciosos en torno a la pelea de la semana ‘J Balvin vs Nodal’.

El residente entrando al pleito de nodal y J balvin. pic.twitter.com/1bACTB6bZB — Bad boy (@bxdboooy) June 2, 2022

Primero lo de Amber y Johnny Depp

Después lo de Checo Pérez y su fiesta

Después lo de de piqué y Shakira

Y ahora Nodal y j balvin

Mi Paty Chapoy interior: pic.twitter.com/8wmk2kt18m — Andrea (@AndOrezza) June 1, 2022

Residente viendo como Cristian nodal le responde a J balvin pic.twitter.com/N4Q3OAZFME — xxxrealsosa🐲🐉 (@xxxrealsosa) June 2, 2022