“Habla de salud mental, pero sube una foto burlándose de mí”: Nodal a J Balvin

Desde que Christian Nodal anunció su separación con Belinda, el cantante ha estado constantemente cubierto de críticas, ya que gracias a su gusto por los tatuajes, se había tatuado ‘Beli’ en su rostro. Sin embargo, en las últimas horas el cantante sorprendió a sus seguidores por su radical cambio de look, luciendo un cabello rubio y con colores, además de nuevos tatuajes en su rostro.

Tras esta nueva apariencia, J Balvin publicó una foto comparativa entre Nodal y un look que tenía el paisa hace unos años. En dichas fotos añadió “Encuentra las diferencias”, y etiquetando al mexicano. Pero en una nueva publicación Balvin comentó que él sí llegaba puntual a los conciertos de Medellín (hace unas semanas el mexicano había decidido no presentarse en la capital antioqueña) “Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención pero la foto se Be linda”, haciendo referencia al nombre de su ex pareja sentimental.

Nodal no pensó dos veces en responderle “Miren mi gente amaneció bromista sin tomarse sus pastillas, porque no es nada coherente que el cabrón tire un documental hablan de de la paz, de la salud mental, de vibras y de energía, pero en su cuenta que tiene millones de seguidores, sube una foto para que hagan burla de mi”, mencionó. Pero antes de eso, el cantante mediante otro video le lanzó una indirecta al paisa recordándole la canción que le hizo Residente “Esto lo hago pa’ divertirme, pa’ divertirme”, fue el fragmento seleccionado por Nodal en medio de su ‘tiradera’.

Por su parte J Balvin en sus historias de Instagram le respondió “Si va a sacar la tiradera que sea romñantica y que venda, que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado”, finalizó la discusión.