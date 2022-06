Fanáticos de Johnny Depp piden que Camille Vasquez reemplace a Amber Heard en Aquaman

Can we replace Amber Heard with Camille Vasquez in Aquaman 2? Please make this happen! Lets be honest, this does look much better!#RemoveAmberHeardFromAquaman2 #JusticeForJohnnyDepp #JohnnyDeppVsAmberHeard #CamilleForAquaman2#CamilleVasquez #JohnnyDeppIsInnocent pic.twitter.com/eyvrQSDJi9