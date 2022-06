Hasta lloró: José Miguel Viñuela recordó fallido proyecto con Canal 13

José Miguel Viñuela saltó a la fama como animador gracias al icónico programa juvenil “Mekano”, sin embargo, y algo que pocos saben, es que el comunicador tuvo otro proyecto un poco antes de la mano de Canal 13.

El exrostro de “Mucho Gusto” confesó esta situación en el espacio Instagram “Desde mi cocina con la Nené”, donde contó que asistió a un casting en la exseñal del angelito.

”Me llaman y me hablan de un casting para ‘El club Disney’. Llegó a Canal 13 ilusionado, yo no era nadie, no me conocía nadie. Éramos 120 personas, entre ellos Julián Elfenbein”.

Viñuela logró quedarse con la conducción del nuevo espacio, pero nada salió de acuerdo a sus planes.

“Me designan el nuevo animador, voy a la oficina del director y me dije, probablemente vamos a tener que viajar a grabar cosas a Disney. No era tanta plata pero para mí era una locura, yo estaba feliz”, detalló.

No obstante, el animador reveló que “me hacen despedida, pasa un mes, dos meses, tres meses y no me llamaban. Y nos tocó una visita a Canal 13 por la universidad, y yo fui a la oficina de Renato Rojas, director”.

En ese entonces, José Miguel aprovechó la visita al canal y fue hasta las oficinas a preguntar qué pasaba con su programa, a lo que el director le respondió con malas noticias.

Supuestamente había “un problema contractual con Estados Unidos así que no lo vamos a hacer peor cuando que cosa te llamamos”, recordó.

“Se me cayó el mundo, yo era como el gato de Shrek. Salgo enojadísimo, no vi las puertas de vidrio, me pegué un cabezazo. Debo reconocer que lloré y dije, algún día voy a entrar por la puerta ancha a este canal”, cerró su historia Viñuela.