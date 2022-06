Karol Lucero habló sobre sentencia del mediato caso de Johnny Depp: “Él tuvo que demostrar que era inocente”

Karol Lucero utilizó una red social para dar a conocer sus pensamientos con respecto al caso que ha conmocionado a todo el mundo del espectáculo, el juicio entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard, en donde el fallo fue a favor del actor.

Por esta razón, el exrostro de Mega decidió utilizar su perfil en LinkedIn, en donde reflexionó sobre algunas aristas del caso, entre ellos las reacciones en redes sociales tales como memes y enfrentamientos entre fanáticos sobre la decisión del jurado.

“Las redes lo condenaron antes que existiera un juicio y a muchos se les juzga sin siquiera existir alguna denuncia, la presión social incluso obligó a sus empleadores a desvincularlo de proyectos. La violencia es mala en todas sus formas; dejen de jugar a ser jueces morales en las redes sociales”, comenzó diciendo el exchico Yingo.

Posteriormente, trajo a la mesa que en esta ocasión “se demuestra que la violencia no tiene género, y que muchas veces se aprovechan de las ideologías hegemónicas del momento para difamar y perseguir a personas inocentes. Depp ha sido un afortunado por poder demostrar que las acusaciones eran falsas en un juicio mediático”.

Asimismo, agregó que: “No ocurre lo mismo con miles de inocentes que se enfrentan a acusaciones mentirosas y cuando llega su absolución su vida ya está arruinada; su sentencia social, previa al juicio, lo condenó erráticamente para el resto de su vida”, aseguró.

Finalmente, mandó el siguiente mensaje: “En conclusión simple, no opinemos de lo que no sabemos, aprendamos a no meternos en la vida de los demás y a no juzgar sin conocer todos los antecedentes”.

Sin embargo, y no le basto con eso, Lucero añadió en un comentario: “Lo peor es que no tuvieron que demostrar que era culpable, él tuvo que demostrar que era inocente”.

Karol Lucero | Fuente: LinkedIn