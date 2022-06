Más de 200 mil niños ucranianos fueron llevados a Rusia contra su voluntad.

A casi 100 días del inicio de la invasión rusa en Ucrania, continúan sumándose víctimas inocentes que nada tienen que ver con el conflicto bélico.

Además de los miles de fallecimientos y lesionados de ambos países, así como los millones de desplazados que han tenido que abandonar sus casas y familias, los niños se han visto afectados por la guerra.

Zelenski alerta de niños llevados a Rusia

De acuerdo al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, 200 mil niños han sido llevados a Rusia contra su voluntad.

La cantidad revelada por el mandatario del país atacado, incluye niños de orfanatos, pequeños llevados con sus padres y otros que también fueron separados de sus familias.

Sólo imaginen el terror de los pequeños de separarse de sus seres queridos en momentos de tensión, en los que no saben si volverán a ver a su papá y mamá.

El presidente Zelenski hizo un fuerte llamado a la comunidad internacional, para que detengan las atrocidades comandadas por su homólogo Vladimir Putin.

“El objetivo de esta política criminal no es sólo robar gente, sino hacer que los deportados se olviden de Ucrania y no puedan volver”, afirmó Zelenski en su discurso a la nación.

Fuerte mensaje

El mandatario sostuvo que su país castigarías a los responsables, pero que primero mostraría a Rusia en el campo de batalla que “Ucrania no puede ser conquistada, que nuestra gente no se rendirá y que nuestros niños no serán propiedad de los invasores”.

Tristes cifras

Por si fuera poco, el gobernador indicó que, en lo que va del ataque bélico, 243 niños han perdido la vida, 446 resultaron heridos y 139 se encuentran desaparecidos.

Lo cierto es que el propio presidente Zelenski reconoce que estos números podrían ser más debido a que su gobierno no tiene un panorama competo de la situación en las zonas que están ocupadas por las fuerzas de Rusia.