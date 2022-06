“No estoy pa’l hue…”: Dino Gordillo desclasifica parada de carros que le hizo a Don Francisco en plena Teletón

Dino Gordillo reveló una desconocida historia ocurrida en una Teletón, específicamente en la realizada de forma especial tras el terremoto del 27F que afectó a nuestro país.

El humorista conversó con Patricia Maldonado en Las Indomables, en donde recordaron como era tiempo atrás la cruzada solidaria.

“Yo hice la Teletón todos estos años, cuando viajábamos 20 días fuera de tu casa para hacer Teletón. Ahora los hue… van con la familia en avión a cantar una canción en Iquique y se echan para atrás. Para mí la Teletón cuando había sufrimiento y el tren paraba en todos los pueblos y hacíamos show”, señaló Gordillo.

Posteriormente, Maldonado indicó que “cómo no me va a doler a mi que se suba un tarado arriba del escenario y empiece a hablar hue.. a través de los micrófonos, hablando o a favor o en contra del Gobierno, utilizando la pantalla de algo que es tan lindo”.

“Yo no la hice más, la Teletón, no fui más porque cuando empecé a ver eso..., expresó el humorista, quien luego dio a conocer una desconocida historia de cuando fue telefonista en el Chile ayuda a Chile.

El relato de Dino Gordillo

Al respecto, relató que “sonaban los teléfonos de los bancos de todas las provincias y no podíamos contestar. ‘Si suena el teléfono, y lo levantan, habla solamente Iván Zamorano’. Tú Levantabas el teléfono y tenías que pasarle el teléfono a Iván”.

“Yo le dije a Mario -Kreutzberger-: ‘Aquí no estoy pa’l huev… Merezco respeto ¿Por qué no podemos contestar nosotros los que estamos como telefonistas?’”, expresó.

“Yo no era operario telefónico po’ hue… le dije ‘yo me voy, no estoy para hacer el papel de hue… aquí, porque yo vengo de todo corazón, estoy desde las 5 de la mañana aquí para no hacer nada, para levantar el teléfono y pasárselo a Zamorano, que el Iván tampoco tenía la culpa, es un gran amigo. No quiero que lo tome mal la gente”, concluyó Dino Gordillo.

Revisa las palabras de Dino Gordillo con Patricia Maldonado en Las Indomables