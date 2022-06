Paty Maldonado se lamenta porque no le funcionó operación para bajar de peso: “Vino la pandemia y a la mier...”

En un nuevo capítulo de “Las Indomables”, Paty Maldonado realizó una confesión con respecto a un tema que la acompleja hace varios años: las dietas y su operación para bajar de peso, y que ninguno de estos métodos tuvo los resultados que ella esperaba.

El tema se dio en medio de una conversación con Dino Gordillo, el último invitado del programa, en donde la exrostro de Mega comentó que le gustan mucho las comidas caseras, sobre todo de las legumbres.

Sin embargo, agregó que siempre se ha cuidado con respecto a su alimentación para no subir de peso. “Después de esta vida ya no hay otra, uno no sabe si se muere mañana, uno no tiene idea, viejo. Ahora, sí, uno se tiene que 71 años, me he pasado la vida haciendo dieta, ya estoy chata”.

Posteriormente, la Maldonado comentó que se llegó a realizar una intervención para reducir su peso, aunque tuvo algunos inconvenientes en el camino como el COVID-19.

“Yo me puse el balón (gástrico) y quedé regia. Yo me puse el balón y estuve bien dos o tres años. Fantástico. Me cuidé, olvídate. Vino la pandemia y a la mier...”, confesó Paty Maldonado.

Finalmente, volvieron al tema de sus preparaciones favoritas y enfatizó en que las legumbres son su plato predilecto y el que mejor sabe cocinar.