“Se ve grande...”: el singular comentario en Hola Chile que desató las risas de Julia Vial y Mónica González

Un singular momento protagonizaron Julia Vial y Mónica González en Hola Chile.

En el programa de La Red se encontraban en un contacto con el meteorólogo Gonzalo Espinosa, en donde comentaban las posibles precipitaciones para Santiago.

En ese marco, el profesional mostró una gráfica sobre el segundo sistema frontal que llegaría el viernes a la Región Metropolitana.

“Se ve grande...”, comentó al respecto Vial. “¿O soy yo?”, agregó la periodista, mientras se escuchaba de fondo la risa de Mónica González.

“Es que como hay tanta sequía Gonzalo, uno ya todo lo ve grande”, añadió Julia, provocando más carcajadas de su colega.

“Comerciales”, pidió también riendo Alejandro Guillier.

“Este panel es mal pensado, todo lo que yo digo es utilizando en mi contra en este panel. Ya Gonzalo, te escucho”, indicó entre risas Vial.

Tras esto, Espinosa continuó con el reporte del tiempo, mientras que González seguía riendo.

“Compórtate, viste Gonzalo, esta señora me tiene así. No soy yo”, concluyó Vial.

Revisa el momento

Por último, Espinosa aclaró que las temperaturas subirán en los próximos días. “Cuando el cielo está cubierto con nubosidad, eso tiende a pasar. Toda la energía que entra proveniente del sol, queda atrapada en el manto nuboso. Así que deberían subir las temperaturas”, concluyó.