“Yo si llego puntual a los conciertos”: Balvin ‘no tolera’ los insultos de Christian Nodal

J Balvin no sale de una para meterse en otra, y ahora el cantante se ha visto envuelto en otra pelea, esta vez contra el cantante mexicano Christian Nodal. La disputa inició comenzó cuando Christian Nodal decidió cambiar el color de su cabello a una tonalidad amarilla y esto desató una ola de comparaciones entre él y Balvin.

Estas burlas no le sentaron nada bien a Nodal, quien respondió de una manera hostil en contra del propio cantante colombiano, lanzando varios insultos a su trayectoria en la industria musical, y lo remató recordándole su reciente pelea con el artista Residente.

Incluso, le advirtió al intérprete de Mi Gente que ‘se vengaría’ y, a este punto J Balvin no soportó más y salió en redes sociales a darle una respuesta directa a Nodal.

J Balvin respondió a la ‘amenaza’ de Nodal

“Yo siempre llego y yo llego a todos los conciertos de Medellín, y llego puntual a todos los conciertos” inició su comentario el cantante paisa, despachándose en su cuenta personal de Instagram, en la que acumula más de 52,3 millones de seguidores.

Este comentario fue una indirecta al hecho de que el mexicano no llegó al concierto que tenía programado en la capital antioqueña el 26 de marzo, y donde dejó esperando a más de diez mil personas bajo la lluvia, por su espectáculo

“Lo compararon conmigo, me compararon con él y lo que sea la foto. Estamos bonitos los dos o yo no sé. Yo me siento sexy, confiado, seguro. El parcero lo toma a mal, eso ya es problema de él. Ya uno no puede hacer un chiste porque se ponen ya muy sensibles”, afirmó, dando a entender que el único al que le han ofendido las comparaciones hechas es a él.

Además de que mostró el poco interés que le dio a las ofensas y la amenaza de venganza, le y envió un mensaje a esa supuesta canción de tiradera que anunció, diciéndole que eso ‘fue algo que ya Residente hizo’.

“Si va a sacar la tiradera que sea romántica y que venda, que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado. Buena suerte, panita”, le dijo J Balvin al mexicano.

Estas son las historias con las que J Balvin le hizo saber a Christian Nodal lo poco interesado que está en continuar con la tiradera: