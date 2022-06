Actor de The Boys revela que recibe insultos y amenazas por su papel en la serie (Fuente: Amazon Prime)

The Boys arrancó este viernes con el estreno de su tercera temporada y ya el público extrañaba a sus “problemáticos” superhéroes y la pandilla de Butcher. La serie de Amazon Prime se popularizo, más que todo, por mostrarnos un versión retorcida, muchísimo más violenta y explícita de un mundo con superhéroes.

Pero, además de esto, es un sátira al género, mostrándonos versiones corruptas y malévolas de personajes de DC y de Marvel, además de parodearlos en situaciones ridículas y absurdas. La mayoría de las personas de la audiencia entienden esto, pero existen algunos fans que aún así se ofenden.

Una de las estrellas de The Boys, el actor Chace Crawford, quien interpreta a The Deep, la parodia de Aquaman, reveló que recibe críticas a través de redes sociales por parte de los fanáticos de Arthur Curry.

“J*dete, chico pez”, le dicen

“Ocasionalmente, en Instagram, obtengo un ‘J*dete, chico pez, ¿crees que es gracioso burlarse de Aquaman?’ Y yo sólo pienso, perfecto, eso es exactamente lo que quiero”, comentó el actor para GQ en una entrevista reciente.

La nueva temporada de The Boys, como era de esperarse, continúa burlándose de los famosos superhéroes ficticios, como por ejemplo la copia de Superman, Homelander, que es en realidad el villano de la serie; A-Train, una versión de The Flash, y Queen Maeve, una Mujer Maravilla que tiene que aguantar el sexismo y el acoso laboral de sus compañeros.

Junto a estos, la tercera temporada incluye al un nuevo personaje, Soldier Boy, que es una parodia del Capitán América, y está interpretado por Jensen Ackles. En los Saturn Awards 2021, el showrunner del programa, Eric Kripke, habló sobre esta nueva entrega y que personajes harán cosas increíbles para los fans:

“¡Todos ellos! Quiero decir, creo que todos tienen cosas increíbles que hacer. Me refiero a que la temporada 3 es divertida porque no sólo se trata de Soldier Boy, sino del equipo del que formaba parte, cuyo nombre es Payback. Y Laurie Holden interpreta a Crimson Countess y hay un montón de otros héroes que son increíbles. Entonces, veremos un poco de quiénes eran los Siete antes de estos Siete. ¿Y cómo era la vida de Vought? La historia de Vought, ¿cómo fue en los años 60, 70 y 80? Profundizar en la historia del mundo, pues no sólo en el presente ha habido diversión”.