Amber Heard: estos son los proyectos de la actriz luego de perder el juicio de difamación en su contra ante Johnny Depp

El juicio más polémico de los últimos años ha llegado finalmente a su fin y con Johnny Depp como gran ganador, muchos se preguntan qué sucederá con la carrera de ambos actores, en especial con la de Amber Heard, quien puede que se las vea muy difícil luego de la enorme cantidad de ataques durante el juicio y con el veredicto final.

Si bien Heard no había llegado aún a ser una estrella AAA, término que se usa para los intérpretes de más alta gama en la industria mundial; parece que su carrera se dirigía hacia ahí, su participación en Aquaman 2 podría haber sido el salto a otros papeles en grandes franquicias y algún protagónico, ahora todo está en veremos.

¿Qué proyectos le quedan en pie a Amber Heard luego de haber perdido el juicio contra Johnny Depp?

La aparición de Heard en la secuela de Aquaman parece pender de un hilo, pues más de medio millón de personas ha firmado una petición en línea pidiendo a Warner Bros que quite a la actriz. La película tiene como fecha de estreno tentativa 2023, así que queda tiempo para ver cómo evoluciona la situación.

“In the Fire”, dirigida por Conor Allyn es la más cercana a ver la luz del día, la película se encuentra en etapa de post-producción en esta cinta Amber Heard daría vida a Grace Burnham, una doctora de Nueva York que debe tratar a un joven una plantación remota.

El otro proyecto que le queda a Heard es “Run Away with Me”, en la cual dará vida a una modelo que acaba envuelta en el complicado y criminal mundo del modelaje clandestino en París. La cinta aún no ha comenzado su rodaje, lo que deja aún más comprometida la participación de Heard.

El futuro de la carrera de Amber Heard en Hollywood

Por otro lado, ya el agente de Heard había afirmado que su carrera se ha visto estancada debido a ciertas declaraciones del abogado anterior de Depp y esto parece ser cierto pues, los expertos afirman que no habrá ninguna novedad para ella durante los próximos meses.

La actriz deberá esperar a que baje la marea y el público olvide el tema del juicio, quizás en ese momento logre rehacer su carrera en otra industria fuera de Hollywood.