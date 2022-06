“Desconectados”: Javiera Contador será parte de la nueva comedia chilena de Amazon Prime

Prime Video hoy anunció su nueva producción “Desconectados”, una comedia original chilena dirigida por Diego Rougier, y protagonizada por Javiera Contador, Jaime Vadell, Dayana Amigo, Jesu Haran, y Diego Rojas y que llegará a la plataforma de streaming el 2023.

La historia gira alrededor del personaje de Victoria, una madre adicta a Internet y al trabajo, que está completamente desconectada de sus dos hijos adolescentes, Clara y Julián. Justo cuando está a punto de conseguir el ascenso de sus sueños, una tormenta solar acaba con Internet en todo el mundo, indefinidamente.

A este gran problema, se le suma que su ex esposo está varado en otro país, por ende, Victoria se ve obligada a ser madre sola sin la ayuda de aplicaciones o Internet. ¿Podrán los tres sobrevivir fuera de línea sin matarse entre ellos?

“Desconectados” fue grabada en Santiago y en Arica, y está producida en asociación con Picardía Films. Dirigida por Diego Rougier, escrita por Rougier y Rodrigo Vergara Tampe y producida por Rougier y Javiera Contador.

