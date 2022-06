“Es la cereza del pastel”: Mon Laferte anunció que obtuvo la nacionalidad mexicana

La cantautora nacional, Mon Laferte, reveló este miércoles que obtuvo la nacionalidad mexicana.

“Ya tengo doble nacionalidad, ya soy mexicana. Soy chilena y mexicana”, dijo emocionada la cantante que ya tiene 15 años viviendo en el país norteamericano.

En conferencia de prensa, anunció una gira de conciertos por todo el país tras dos años de pandemia, y además abordó su vida en México, la familia que formó y lo emocionada que se siente de tener la residencia.

“Llevo 15 años en México, tengo un hijo mexicano, mi pareja es mexicana. Pero esto es hermoso, es la cereza del pastel”, expresó.

Dijo que su nueva gira de conciertos es una celebración a la doble nacionalidad.

“Es hermoso tener la posibilidad de tener el pasaporte, aunque yo ya me sentía antes, es lindo y esta es una gira de celebración de mi doble nacionalidad”.

Muy bien con su salud mental

Hace tres meses Laferte dio a luz a su bebé, quien se llama Joel. Durante este tiempo se ha dedicado a la maternidad y a su salud mental.

Dijo que actualmente está muy bien con su salud mental y recomendó a todas aquellas personas que pasan por depresiones, pedir ayuda y cuidarse, reseñó Tiempox.

“(Debes) rodearte de gente buena que te quiera, ir a terapia, tomarte las medicinas, dormir temprano, beber agua. Es cuestión de pedir ayuda”, precisó.

Recientemente, Laferte fue entrevistada en el programa Netas Divinas, donde confesó que sufre de episodios de depresión, que se controla con medicamentos y que en algún momento de su vida intentó suicidarse.

“Me dio una depresión horrible hace muchos años. No sé, yo creo que era lo acumulado de la vida, intenté suicidarme hace muchos años, entonces de ahí yo nunca he dejado los antidepresivos por mi psiquiatra que me dice que no, que no es momento”, explicó.

Una gira para celebrar que “soy mexicana”

La intérprete realizará una gira por México que iniciará el próximo 22 de junio, con un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“Intento a través de mi arte hacer que la gente sienta, no importa el medio, ya sea la palabra, una melodía, una imagen, en fin; quiero que se emocionen, me gusta compartir, que en los conciertos se rían o lloren, porque a veces estamos tan metidos en nuestra rutina que necesitamos que nos muevan un poquito, eso es lo que quiero hacer y si lo logro, aunque sea un poco me siento feliz”, expresó.

Luego visitará Morelia, Querétaro, Toluca, Monterrey, Torreón, Guadalajara, Puebla y Veracruz.

En las presentaciones tendrá como invitados a artistas y amigos como Vicente Cifuentes, Belén Cuturi, Vivir Quintana y Bruses.