Estos fueron todos los famosos que se sumaron a la pelea entre Nodal y J Balvin

Parece que J Balvin no termina de meterse en líos con sus colegas, recientemente el colombiano arremetió contra el cantante mexicano Christian Nodal, causando una inmensa polémica en las redes. Ahora, los músicos no se han quedado solos, pues otras celebridades se han sumado a la contienda.

Iniciado por un parecido en el look de ambos, la disputa entre Nodal y J Balvin no para de dar de qué hablar y otras personas del mundo del entretenimiento parecen no dudar para dar su opinión o hasta elegir bandos. Por su parte, el mexicano aprovechó para dedicarle a Balvin la ahora infame canción de Residente.

¿Quiénes son los famosos que se han sumado al conflicto entre Christian Nodal y J Balvin?

Lo que al principio parecía una simple broma del cantante de “Mi Gente” acabó por escalar cuando Nodal le respondió con “Yo tengo más talento”. Mientras tanto, Maluma fue de los primeros en hablar al respecto y decidió dejar de lado todo tipo de rivalidad y comparaciones.

En una historia de Instagram Maluma dijo a sus fans “No sé por qué todo el mundo se levantó tan asado, todo el mundo peleando, todo el mundo como agarrado diciéndole de cosas al otro, el otro se emputa, como que me está pegando eso a mí también, una tiradera”, probablemente buscando calmar los humos.

Por otro lado, la mexicana Yurida aprovechó para hacer un chiste sobre la pelea y el lanzamiento de su nuevo sencillo “Cuando te enteras que Nodal va a sacar una rola estilo ‘tiradera’ el mismo día que tú sacas tu canción favorita”. Mientras que invitó a sus seguidores a escuchar su canción junto después de la de Nodal.

Espinoza Paz se pone del lado de J Balvin en pelea contra Nodal

El cantante mexicano escribió a través de sus historias de Instagram “Te van a decir que otros tienen más ‘talento’ que tú, pero recuerda que la disciplina tarde o temprano vence al talento. Si ves que alguien se realiza y logra sus sueños, pero lo que hace no es de tu agrado. Al menos ten el valor de respetar su disciplina, que al final ese también es un talento”.

Muy de acuerdo con Espinoza Paz!!! A la disciplina yo le agregaría lo que Maluma dijo hace poco, se trata también de constancia y resistencia, de cuanto tiempo uno dura en la industria musical! pic.twitter.com/PH4Abe7Ah1 — Micaela 🦋Bienvenidos a Edén🦋 (@unagolondri) June 2, 2022

Parece que el conflicto entre músico solo pica y se extiende y es solo cuestión de tiempo para que más famosos se sumen a la discusión.