Kenita Larraín confiesa reconciliación con Chino Ríos: “Fue muy lindo ese reencuentro”

María Eugenia Larraín es una de las invitadas al tercer capítulo del programa de Chilevisión “Podemos Hablar” donde contará detalles de la conversación que tuvo con su exmarido, el tenista Marcelo Ríos, con quien estuvo casada durante tres meses y se separó tras un accidente automovilístico en Costa Rica, que la dejó con diversas lesiones y en silla de ruedas.

En conversación con Jean Philippe Crettón, Kenita contó que fue el propio “Chino” quien la llamó por teléfono para conversar y hacer las paces, luego del acercamiento que tuvo con Giuliana Sotela y Constanza Ríos, tras participar del programa de cocina “El discípulo del Chef”.

“Fue muy lindo ese reencuentro”

Las declaraciones de la numeróloga las entregó luego que Jean Philippe le pidiera que hiciera una retrospectiva de todo lo que se ha dicho de ella en televisión, incluyendo la declaración de Marcelo Ríos en la que dijo que la relación que tuvieron fue “el peor error de su vida”.

“Al principio me dolía mucho, pero en la medida en que uno se va alejando y va mirando las cosas desde otro lugar, eso va pasando y yo siempre digo, que le tengo mucho cariño a Chilevisión, porque me ha dado la oportunidad de estar en programas como “El Discípulo del Chef” donde tuve oportunidad de encontrarme con Giuliana Sotela, que no nos conocíamos, pero que en algún momento fuimos un especie de enemigas, pero por la situación del momento y por terceros porque ni una conocía a la otra”.

Este encuentro les habría permitido iniciar un camino que nunca se pensó, porque según sus propias palabras “eso dio paso, a que un tiempo después hablara con Marcelo y empezamos a conversar y fue muy lindo ese reencuentro, porque siento que Giuliana y Constanza, dan el paso también, o sea, dan la oportunidad para que eso ocurra”, cerró.