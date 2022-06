Las 10 mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos según IMDb

Cada cierto tiempo se dan a conocer diferentes rankings con las mejores películas de todos los tiempos.

En ese marco, te recopilamos cuáles son los 10 filmes de ciencia ficción que se encuentran mejor evaluados en el sitio web IMDb.

Cabe mencionar que la Internet Movie Database es la mayor base de datos de internet que cada día recibe los votos y evaluaciones de los aficionados, los cuáles califican las diferentes producciones que existen.

Las 10 mejores películas de ciencia ficción según IMDb

10.- Spider-Man: Into the Spider-Verse (8,4)

El adolescente Miles Morales se convierte en el Spider-Man de su universo, y debe unirse a cinco individuos con poderes arácnidos de otras dimensiones para detener una amenaza para todas las realidades. Se encuentra en Netflix.

9.- Everything Everywhere All at Once (8,4)

Una anciana inmigrante china se ve envuelta en una loca aventura, donde ella sola puede salvar el mundo explorando otros universos que se conectan con sus vidas pasadas.

8.- Alien (8,5)

La tripulación de una nave espacial comercial se encuentra con una forma de vida mortal tras investigar una transmisión desconocida. Está en Star+

7.- Volver al futuro (8,5)

Marty McFly, un estudiante de secundaria de 17 años, es enviado accidentalmente treinta años al pasado en un DeLorean que viaja en el tiempo, inventado por su gran amigo, el excéntrico científico Doc Brown. Está en Netflix y Amazon Prime Video.

6.- Star Wars (8,6)

Luke Skywalker une sus fuerzas con un caballero jedi, un piloto fanfarrón, un wookiee y dos droides para salvar a la galaxia de la estación espacial del Imperio, a la vez que intenta rescatar a la princesa Leia del malvado Darth Vader. Disponible en Disney+

5.- Terminator 2 (8,6)

Un cyborg, idéntico al que fracasó en su intento de matar a Sarah Connor, debe proteger ahora a su hijo adolescente John de un cyborg más avanzado y poderoso. Se encuentra en Star+

4.- Interstellar (8,6)

Un equipo de exploradores viaja a través de un agujero de gusano en el espacio en un intento de garantizar la supervivencia de la humanidad. Está en HBO Max.

3.- El imperio contraataca (8,7)

Tras ser brutalmente dominados los rebeldes por el Imperio en el planeta helado Hoth, Luke Skywalker comienza su entrenamiento jedi con Yoda, mientras sus amigos son perseguidos por Darth Vader y el cazarrecompensas Boba Fett. Está en Disney+

2.- Matrix (8,7)

Cuando una bella desconocida lleva al hacker Neo a un inframundo prohibido, descubre la impactante verdad: la vida que conoce es un elaborado engaño de una ciberinteligencia malvada. Disponible en HBO Max

1.- Inception (8,8)

A un ladrón que roba secretos corporativos a través del uso de la tecnología de compartir sueños, se le da la tarea de implantar una idea en la mente de un jefe de una gran empresa. Se encuentra en HBO Max.