Las “pésimas” parejas de Shakira: desde violencia doméstica hasta demandas

El fin de la relación de doce años que llevaron Shakira y Gerard Piqué podría ser inminente. Desde que el diario español ‘El Periodico’ reveló que el jugador de fútbol había engañado a su esposa, han surgido no solo rumores sobre la persona con la quien le estaba siendo infiel, e incluso, muchos de los fanáticos de la cantante le consiguieron ‘un reemplazo mucho mejor’.

Pero para infortunio de Shakira, este ‘fallido’ romance no ha sido el primero que ha tenido que afrontar. La cantante es conocida por tener un historial algo complicado si de antiguos amores se trata. Debido a las malas experiencias que ha tenido en esta área de su vida, la compositora de ‘Ojos Así' ha tenido que estar hasta en tribunales por demandas que han sido escándalos alrededor del mundo.

Estas son las malas experiencias que Shakira ha vivido en el amor:

El trago amargo que pasó con Antonio de la Rúa

Sin duda, uno de los escándalos más sonados de Shakira fue su desastrosa ruptura con el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, con quien sostuvo un romance que duró once años. La ruptura con Antonio de la Rúa, en un principio pareció haber llegado a buenos términos, pero la historia tomó un giro diferente al conocerse que la pareja se encontraba en batallas legales, donde el empresario pidió 100 millones de dólares en noviembre de 2012 en compensación porque según él, fue el responsable del éxito mundial que logró su ex novia. La misoginia en todo su esplendor.

También, La Rúa reveló, con copas de más, en una cena en Buenos Aires (y luego esta información se filtró), que él se enteró a través del asistente de la cantante de su infidelidad y también de terminarían. Se especuló que la artista estaba pidiendo su silencio a través de una suma millonaria, cosa que se desmintió, pero no desaprovechó la oportunidad para acusarla de no ser feliz, debido a sus traumas y depresiones, además de ser ‘una adicta al trabajo que no mantenía una buena relación con sus padres’.

Sufrió violencia de pareja por parte de Osvaldo Ríos

Cuando el nombre de la cantante no era tan conocido como lo es hoy en día, se sabia que se encontraba en una relación con el actor Osvaldo Ríos. Este amorío siempre estuvo sujeto a las criticas de la opinión pública, gracias a los señalamientos por la enorme brecha de edad que existía entre ambos, ya que se llevaban diecisiete años de diferencia.

No solo esto, sino que la reputación de Osvaldo no era la mejor. El señor poseía un historial interminable de conquistas, denuncias por supuestos malos tratos y una breve estancia en la cárcel. Los medios de comunicación afirmaron en un punto que Ríos agredía físicamente a Shakira. Estas acusaciones nunca pudieron ser comprobadas pero tampoco desmentidas por ninguna de las partes.

La relación entre ambos duro únicamente un año, y lo vivido con el actor sirvió como inspiración para escribir algunas canciones que al final fueron incluidas en su segundo material discográfico denominado: “¿Dónde están los ladrones?”