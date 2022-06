“Me sentí Dios”: Daniel Fuenzalida revivirá en Canal 13 su difícil proceso de rehabilitación

Daniel Fuenzalida será el próximo invitado al “De tú a tú”, programa de conversación de Martín Cárcamo en Canal 13, en el que repasará varios episodios de su carrera profesional junto a temas personales, como la muerte de su madre y sus problemas de adicción a las drogas.

Según informaron en la producción del estelar de la señal privada, que será emitido este domingo después de “T13 Central”, el conductor de “Me Late” tendrá un “diálogo emotivo y revelador” con Cárcamo en la intimidad de su casa en la comuna de Curacaví.

El drama de Daniel Fuenzalida

“El conductor de televisión recibió a Martín en su casa en Curacaví, un lugar alejado de la ciudad, donde Daniel se refugia junto a sus seres queridos; aquí se desarrollará la conversación, donde revisará los inicios de su carrera, el triunfo en televisión, los problemas personales y profesionales fruto de sus adicciones y el dolor de perder a su madre”, cuentan desde el canal, donde explican que Fuenzalida “desclasificará momentos angustiosos de su vida”.

Entre ellos, los problemas que le supuso su adicción a las drogas en el momento de mayor éxito en la televisión y las consecuencias trágicas que tuvo en su entorno familiar, que finalmente terminó alejándose de él, y en el mismo trabajo, ya que quedó desempleado en medio de su crisis adictiva.

Precisamente de ese problema es que Fuenzalida revelará cómo se inició en el camino de las adicciones y el gran cambió que provocó en su personalidad, sin saber el daño que esto le podría causar.

“Entendí que esto era como mágico, me había sacado una personalidad que yo no tenía en la vida (...) me sentí Dios”, confesará, al paso que contará en primera persona lo difícil que es salir del consumo y el complejo escenario que debió afrontar en el momento que decidió realizar su rehabilitación.

En este punto, señalaron en Canal 13, Fuenzalida “hablará de lo difícil que fue realizar el tratamiento para abandonar la droga y la ayuda que tuvo de sus seres más queridos en este proceso; además, conversará sobre la fundación del centro de rehabilitación y cómo logró retomar su carrera”.