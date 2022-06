“Ninguna mujer merece ser lastimada”: Así apoyan a Shakira en medio del dolor que significa una infidelidad

Las redes sociales no han dejado de hablar de la supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira y es que aunque aún no se confirma o desmiente nada, pensar en un engaño siempre causa indignación, especialmente cuando se trata de una de las artistas más queridas del espectáculo.

La Laura Fa aseguró en su podcast ‘Mamarazzis’ que Gerard Piqué le fue infiel, lo que los ha tenido en medio de una crisis matrimonial desde hace tiempo. “La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar. Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso ha pasado”, manifestó.

Esta é a mulher com quem Gerard Piqué teria traído Shakira Reprodução - Instagram - Shakira

En varias ocasiones, los fans han señalado que el futbolista no les da confianza y que no dudarán en defenderla a capa y espada.

Shakira ahora se encuentra en una buena racha laboral, entre su participación en Cannes que dejó a todos boquiabiertos, el programa “Dancing With MySelf”, el estreno del sencillo “Te felicito” y la noticia de que el tema “Hips Don’t Lie” sigue haciendo historia, coronándose como una de las más escuchadas en Spotify.

La cantante expresó: “Tan humilde. Gracias por todo el amor”. Aunque no ha dado ninguna declaración sobre los rumores de infidelidad, sus fans tomaron este mensaje como una indirecta. “Shaki estamos contigo”, se lee en repetidas ocasiones en la publicación.

Y es que los fans saben el dolor que significa que alguien traicione tu confianza y cómo puede hacerte cuestionar todo sobre ti, tu relación y tu vida.

Pensando mucho en el dolor que debe de suponer ser Shakira ahora mismo. Y la cantidad de personas que han vivido su experiencia. — como un G (@art_mohn) June 3, 2022

Estoy en Shock por la supuesta infidelidad de Piqué a Shakira. La canción 《Te felicito》 yo queria pensar qué era una letra más pero no! es el dolor plasmado en esa letra 😭😭 ninguna mujer merece ser lastimada. Tú reina lo vales todo, perdió él. — MAYERLIN (@MayerlinGuillen) June 1, 2022

Shakira, ningún hombre o mujer, merece un engaño. Qué dolor por los hijos de ambos, son los niños quienes más sufren las consecuencias de la separación / horrores de sus padres. — Lissette Arguello (@LissArguelloM) June 3, 2022

Una infidelidad apesta y puede sentirse como el fin del mundo pero ante todo debes recordar esto:

No es tu culpa

Ser víctima de una infidelidad hace que pienses que hiciste todo mal pero no olvides que una relación es de dos y no tienes que cargar con todo el peso. No eres culpable de que la persona que te juró amor te haya traicionado. Si algo no está funcionando, es responsabilidad de ambos hablarlo y trabajar en ello para tomar la mejor decisión. No hay ninguna necesidad de buscar llenar vacíos en otro lado a escondidas.

Si lo de Pique es real, ¿se imaginan como la debe estar pasando Shakira? Debe estar algo así como en Moscas en la casa porque ella ha demostrada Amor y Admiración por su marido, y acá diciendo que se cuadre con otro yaa. La gente si le gusta minimizar mucho el dolor ajeno. — Moraima Ricaurte (@MoryRicaurte) June 2, 2022

No eres responsable de las decisiones del otro

La decisión de engañarte fue únicamente de la otra persona, no debes asumir responsabilidad por el desastre que ocasionó. Hay muchos factores que pueden llevar a una persona a cometer una infidelidad y ninguno tiene que ver directamente contigo. Si esa persona se justifica diciendo que se sentía “estancada” o “aburrida” contigo, en realidad significa que hay otras necesidades personales profundas no satisfechas.

dejemos de tratarnos así.

NADIE merece ser víctima de una infidelidad, construyamos amor propio y autoestima. https://t.co/X49qEaCdTV — Abi (@abi_quesada) June 2, 2022

No descuides tu salud

Recientemente circuló que Shakira había sido atendida por una ambulancia debido a un ataque de ansiedad. Si bien no se sabe si fue por lo sucedido con Piqué, coincide con la presión que podría estar sintiendo en estos momentos. Ponerte primero nunca será egoista cuando eres víctima de una traición. Especialmente si hay hijos de por medio, debes priorizar tu salud mental y física para garantizar su bienestar. Es válido y necesario tener una red de apoyo y pedir ayuda profesional.