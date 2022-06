Raquel Argandoña confirmó matrimonio con Félix Ureta: “Sí, me caso”

Luego de varios rumores, y una predicción de matrimonio Vanessa Daroch durante estos días, Raquel Argandoña confirmó que se casará con su pareja, Félix Ureta, tras cuatro años de relación.

Al parecer, la “Quintrala” anunciará su compromiso durante el programa “Zona de Estrellas” de la señal nacional de Zona Latina a las 22:00 horas, esto según una publicación del espacio en su cuenta de Instagram.

Recordemos que Félix y Raquel comenzaron su relación en el 2019, y desde ese entonces han compartido algunos momentos de su romance en redes sociales.

“Yo me demoré harto. Así de entablar una relación, dos meses. Fui difícil, no me regalé, le costó al hombre. Invitándome a salir y todo. Lo chequeé bien chequeado», contó Raquel hace algunos días en el programa de farándula.

Según FM Dos, la madre de Kel Calderón comentó que el ingeniero comercial “es el hombre que me llena cien por ciento, el que más me ha llenado 100 por ciento, es un hombre muy entretenido que me hace reír, que me ha acompañado en las malas y en las buenas”.