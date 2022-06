Raquel Argandoña dio su opinión sobre el estado de Katherine Orellana: “No se ve saludable”

Raquel Argandoña se tomó unos minutos en el programa “Zona de estrellas” para analizar en profundidad la última transmisión en vivo de la cantante Katherine Orellana, en donde sus seguidores notaron que estaba poco lúcida.

En el nuevo episodio del espacio de Zona de Estrellas, los panelistas analizaron el video en donde la cantante hablaba sobre que hace cuatro años no consumía alcohol, pero sus seguidores no le creyeron provocando una pequeña discusión.

“¿Sabes lo que a mí me da mucha pena? Yo la encuentro una mujer muy talentosa. Creo que ella tuvo una época de oro, lamentablemente no se pudo manejar bien, perdió su casa, perdió su auto, todo eso que ella había ganado a costa de su trabajo”, comenzó a reflexionar la “Quintrala”.

Posteriormente, agregó que: “Yo creo que está muy sola, no tiene un entorno que la proteja, porque ella no está bien en este live, no está arreglada como se le ve en las fotos, no se ve bien. Ha adelgazado muchísimo, no se ve saludable”.

Asimismo, criticó la falta de apoyo de sus más cercanos. “¿Cómo no vas a tener una amiga, una vecina, alguien que te diga ‘hoy no estás en condiciones de hacer este live, te arreglas un poquitito, porque tienes tus seguidores, tu público te quiere’”.

“Está sola, encuentro que está muy sola y eso me da mucha pena en ella”, concluyó la panelista.