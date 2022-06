“No tengo pena”: Kathy Orellana descarta estar poco “saludable” y rechaza cuestionamientos de Raquel Argandoña

La cantante y exparticipante de “Rojo”, Katherine Orellana, respondió a los cuestionamientos que Raquel Argandoña hizo respecto de su eventual estado de salud, luego de aparecer en un live de Instagram contando de su proceso de rehabilitación al alcohol.

En dicho streaming de la red social, la artista nacional había asegurado a sus seguidores que hace ya cuatro años no consumía alcohol, una confesión que algunos de sus fans no creyeron y que provocó una discusión entre la cantante y los usuarios de Instagram.

Respecto de ese tema, y del aspecto que mostró Orellana en el live fue de lo que habló este jueves Argandoña en el programa de espectáculos “Zona de Estrellas”, donde puso énfasis en lo que, a su juicio, es un inquietante estado de salud de la cantante.

Está sola, encuentro que está muy sola y eso me da mucha pena en ella. — Raquel Argandoña

La preocupación de Argandoña por salud de Kathy Orellana

“¿Sabes lo que a mí me da mucha pena? Yo la encuentro una mujer muy talentosa. Creo que ella tuvo una época de oro, lamentablemente no se pudo manejar bien, perdió su casa, perdió su auto, todo eso que ella había ganado a costa de su trabajo”, reflexionó la expanelista del fenecido matinal “Bienvenidos”, de Canal 13.

Junto con ello, Argandoña aseveró que Orellana no ha podido recuperarse bien ya que siente que la artista “está muy sola”.

“No tiene un entorno que la proteja, porque ella no está bien en este live, no está arreglada como se le ve en las fotos, no se ve bien. Ha adelgazado muchísimo, no se ve saludable”, prosiguió la opinóloga, quien insistió en que Orellana requería de un entorno cercano que se preocupe más de ella.

“Está sola, encuentro que está muy sola y eso me da mucha pena en ella”, dijo.

Sus palabras, por cierto, llegaron rápidamente a la propia artista, quien en la plataforma social le respondió.

Al parecer a mi admirable @argandona.raquel no le parece y le doy pena. — Katherine Orellana

“No tengo pena solo aprendo de los errores y digo como son las cosas”, se defendió Orellana, quien descartó estar enferma.

“Al parecer a mi admirable @argandona.raquel no le parece (que estoy sana) y le doy pena. Es fácil ver la paja en ojo ajeno”, cerró.