Raquel Argandoña contó todos los detalles sobre su futuro matrimonio: “Nos fuimos a Calama el año pasado y ahí me regaló el anillo”

Raquel Argandoña causó un terremoto en el mundo de farandulandia luego de confirmar su compromiso con su actual pareja, Félix Ureta. La comentarista de espectáculos dio la buena noticia durante la transmisión de su programa “Zona de estrellas”.

“Vamos a cumplir tres años juntos. Nos tocó la pandemia, nos han tocado muchas cosas heavys tanto en mi vida como la de él, nos hemos apoyado mutuamente. Yo diría que de todos los hombres que he tenido, ha sido el más importante... Y eso que no he tenido pocos en mi vida, porque tampoco me voy a venir a hacer la santa”, comenzó a decir Argandoña entre risas.

Posteriormente, la mamá de Kel aclaró que es una conversación que viene hace varios meses con su pareja.

“¿Cuándo tomaste la decisión?”, interrogó su compañero de programa, Manu González.

“Siendo bien sincera, cuando cumplimos el segundo año ya estábamos conversando la posibilidad y eso que cuando nos conocimos no nos dábamos ni una semana, pero nos complementamos 100%, nos echamos de menos”, recordó.

“Nos fuimos a Calama el año pasado y ahí me regaló el anillo y me dijo ‘me encantaría casarme contigo’. Y yo ahí como que sí, como que no, y me dijo ‘bueno, la próxima vez me lo vas a tener que pedir tú’”, contó la “Quintrala”.

Finalmente, la comunicadora enfatizó en que esta propuesta le daba miedo. “Me dio susto fracasar de nuevo, cómo lo iba a tomar mi entorno, que igual la diferencia de edad es un tema”, reflexionó y comentó que ella sí le pidió matrimonio a Félix.