Héctor Morales reveló “terrible” momento que vivió en España: “Hay una cicatriz profunda”

Como en cada capítulo, los invitados de “La Divina Comida”, hablaron sobre su vida. En esta oportunidad, el espacio de Chilevisión tuvo a Héctor Morales, Elisa Zulueta, Paloma Salas y Cristián Carvajal. Y Morales reveló lo difícil que fue para él su paso por España.

El actor contó que estaba haciendo una obra de teatro en Barcelona y “llevaba cinco días enfermo, me estaba pichicateando para poder ir al ensayo y que nadie se diera cuenta de que estaba mal”. Eso sí, no no escondió el tener coronavirus.: a todo el elenco les hacían test de antígenos y estos “siempre salían negativos, entonces pensaba que tenía una gripe fuerte y la variante ómicron estaba en el peak”.

Pero el diagnóstico cambió. “Alguien de recursos humanos del teatro dijo, ‘el actor chileno no puede más’. Ahí me fueron a hacer un PCR y tenía COVID”, recordó Morales y agregó: “Yo estuve en Barcelona en el peor momento del coronavirus, con toque de queda y viviendo solo 10 días”.

El estar solo y sin su familia y amigos finalmente le pasó la cuenta. “Me dio un bajón (anímico) en Navidad estando con COVID, fue terrible”, dijo el actor.

“Fueron momentos muy difíciles, me demoré un par de días en contarle a mi mamá que tenía coronavirus, porque significaba algo para mi familia, ya que hubo un quiebre gigante, pues perdimos a un ser querido”.

Más adelante, Héctor Morales agregó: “Creo que hay una cicatriz profunda, que a pesar de que hoy tratemos de levantarnos y olvidar ese mal rato y pesadilla que significó para nosotros, pero para algunos sigue siendo algo importante, porque hubo padres, madres y hermanos que ya no están”.