María José Quintanilla alertó a sus seguidores por preocupante estado: “Me estoy cuidando”

María José Quintanilla dejó preocupados a sus seguidores de redes sociales al ver revelarles los motivos de porqué se alejó de las publicaciones en sus plataformas digitales.

La cantante, rostro de “La hora de jugar”, en Mega, venía las últimas semanas de una intensa agenda laboral, que junto a su habitual participación en el espacio del canal privado, sumó el lanzamiento de su nuevo trabajo musical y un videoclip.

Las alertas por estado de salud de María José Quintanilla

Por ello, aumentaron sus apariciones en redes sociales y el diálogo con sus fanáticos. Cosa que este fin de semana bajó considerablemente y que llevó a la propia artista a darle una explicación a sus seguidores.

“Si no contesto es porque no me he sentido bien este finde”, publicó en sus historias de Instagram la cantante, quien de todos modos aseguró estar cuidándose de su incierto estado de salud.

“Me estoy cuidando. Nada grave, pero hay que escuchar a la cuerpa”, aseguró.

Las alertas respecto de la salud de Quintanilla llegaron hace unos días para sus fanáticos, luego que la propia artista compartiera una profunda reflexión respecto de su trayectoria musical y el trabajo en la escena televisiva.

“Hoy tengo tantas razones para estar con esta sonrisa, que creo que amerita contarla. Cada paso que damos es tan personal, a veces pasos gigantes para ti, se verán pequeños para otros (...) por eso es importante aprender a no compararnos, aprender a mirar nuestros logros de la misma manera (quizá mucho más) que nuestras caídas”, comentó la cantante, quien valoró lo que, a su juicio, han sido avances en su carrera en un camino donde nada le ha resultado fácil.

“Hoy en el estudio pude ver lo mucho que he crecido (...) y lo difícil que ha resultado para mí, por lo insegura que me sentía, hasta que aprendí a soltar (...) qué valioso es revisar y darle tiempo a esos momentos buenos y lindos. Son tan efímeros, que tienes que disfrutarlos, hacerte ese regalo de respirar profundo y decir: ‘Dale, voh podí’ (...) regálate ese momento. Cuesta, y pucha que cuesta, pero cuando lo hagas, acudirás a ese recuerdo cuando las cosas se pongan grises. Así que dale. ¡Sé que luchando, estudiando y con esfuerzo podrás sentirlo!”, enfatizó.