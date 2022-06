“Me puse a llorar a mares”: Josefina Becker sufre por contagio a covid-19 que la dejó fuera de la final de Talento Rojo

Josefina Becker quedó al margen de la final de Talento Rojo a las puertas de la definición de este sábado luego de contagiarse de covid-19.

Un duro golpe para las aspiraciones de la cantante oriunda de Concepción, quien desde su primera audición para participar del estelar de talentos artísticos de TVN, en enero de este año, buscaba un triunfo que le permitiera catapultar su carrera musical.

Es la primera vez en mi vida que me pregunto ‘¿por qué me pasa esto a mí?’ Me cuidé durante todo el proceso para evitar contagiarme, casi no salía, sólo al canal o al gimnasio. — Josefina Becker

Con 25 años, la joven penquista era una de las preferidas del público y el jurado para disputar el primer puesto del programa. Sin embargo, todo esto quedó en nada luego de sufrir un inesperado -para ella- contagio al virus.

La pena de Josefina por quedar fuera de la final del estelar de TVN

“Estoy bien, apenada y con algunos síntomas. Yo pensé que era un remedio que me había caído mal. Hace tres días me comenzó a doler la cabeza y la columna, y me sentía cansada, como con sueño, con molestias musculares y un poco de fiebre. En el canal me hicieron dos (test de) antígenos que salieron positivos y me fui a hacer un PCR, y el resultado me llegó ayer (viernes), a las 17:30 horas. Hasta último momento pensé que podía ser otra cosa, pero no fue así. Me puse a llorar a mares, y en la noche también”, contó la artista, quien por el contagio resultó eliminada inmediatamente del programa y ahora deberá realizar la cuarentena respectiva para recuperarse del virus.

El duro revés, confesó en la edición dominical de lun.com, es algo que le provocó un bajón y desilusión de no poder mostrar el show que tenía programado para presentarse esta noche.

“Estoy bajoneada. Es la primera vez en mi vida que me pregunto ‘¿por qué me pasa esto a mí?’ Me cuidé durante todo el proceso para evitar contagiarme, casi no salía, sólo al canal o al gimnasio. Ya lo estoy (resignada), pero me conozco y me va a afectar un rato después. Me considero bien resiliente. Tomé esto como una señal para trabajar mucho en mi carrera”, relató Josefina en el medio nacional, donde reconoció que se había hecho muchas ilusiones con su participación en Talento Rojo.

“Esto del programa lo estaba persiguiendo hace un rato. Tenía mi número para la final súper ensayado, iba a cantar ‘Dream on’ de Aerosmith, con coristas y ocho bailarines. El vestuario también lo tenía listo, que estaba increíble”, dijo.

“Me había ilusionado con el premio del programa, la verdad es que sí. Quería recuperar un poco de lo que gasté, porque soy de Concepción y me quedé en Santiago por el programa y pagué una pieza, músicos, pistas. Fue sacrificado, y también ganar por la palestra de mostrarme como cantante y de lo que soy capaz”, agregó la joven cantante, que en su cuenta de Instagram compartió su sentir con sus seguidores, a quienes incluso les mostró el traje que habría utilizado en la final del estelar de TVN.

“Gracias por todo el apoyo. Ahora me encierro. Trabajaré mucho en mis temitas. El ritmo no se bajará ningún poco. ¡Vamos con todo! Hoy he llorado mucho y he compuesto mucho. Todo va saliendo como una explosión pa’ fuera. Nuevamente gracias por todos los mensajitos y ayudas”, cerró.

