El pasado sábado cuatro de junio, Shakira y Gerard Piqué pusieron fin a su relación, después de 11 años, la pareja se conoció en 2010, durante el rodaje del video musical Waka Waka (Esto es África), para el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero fue hasta marzo de 2011 que ambos hicieron público su noviazgo.

En septiembre de 2012, la pareja dio a conocer que estaban esperando su primer hijo juntos, y le dieron la bienvenida a su primogénito Milan Piqué Mebarak el 22 de enero de 2013.

Un año más tarde, en agosto de 2014, la pareja anunció que se encontraban a la espera de su segundo bebé, Sasha Piqué Mebarak, quien llegó al mundo el 29 de enero de 2015. Ambos hijos del futbolista y la cantante nacieron en el mes de enero.

¿Shakira y Gerard Piqué se casaron?

Desde que la pareja se conoció, Shakira reveló que no tenían planes de boda e incluso en varias entrevistas señaló que el matrimonio la aterraba y le gustaba que el futbolista la viera como su novia “No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, me gusta que me vea como un fruto prohibido”.

Aunque en varias ocasiones, Piqué mencionó que a él si le gustaría contraer nupcias pero Shakira nunca ha cambiado de opinión, además, compartió que jamás le ha propuesto matrimonio. Por otro lado, los medios siempre han hecho énfasis en la diferencia de edad que existe entre ambos la cual, es de 10 años.

Shakira y Piqué se separan ¿Quién se quedará con la custodia de Sasha y Milán?

Pero tras la confirmación de su separación el pasado 4 de junio, la gente se pregunta ¿Quién se quedará con la custodia de Sasha y Milán? y de acuerdo con el portal español El Economista, en su sección Informalia, reportó que la cantante ya no quiere vivir en Barcelona y ya está pensando en mudarse y señalaron que se llevará a sus dos hijos.

En el caso del futbolista del FC Barcelona, compartieron que no quiere separarse de ellos y no ve necesario que se muden a otro país porque su vida en España está hecha, ahí están sus amigos y familiares y han vivido ahí desde el día en que nacieron. La misma fuente agregó que las cosas podrían ponerse muy feas puesto que ninguna celebridad planea ceder.