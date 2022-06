Cami sorprende a todos en The Voice con inesperado regalo a los integrantes de su equipo

The Voice (Captura CHV)

Un inesperado regalo realizó Cami a su equipo en The Voice Chile.

En el programa de CHV comenzaron los duelos entre parejas de cada equipo, instancia en la cual la coach se tomó un minuto para dar un aviso a los integrantes de su equipo.

“¿Puedo tomarme un segundo? Quiero anunciar algo”, partió diciendo la cantante chilena.

“Quiero aquí, con estas cámaras y con ustedes porque no me gusta ver partir a uno de los integrantes de mi equipo, pero me encantaría invitar a todo mi equipo, a todos los que pasaron por este escenario, a cantar en mi próximo Movistar Arena conmigo”, expresó.

En ese sentido, Cami les señaló que “sería un honor para mí tenerlos a todas y a todos este 25 de junio en el Movistar Arena. Vamos a estar ahí, los 30 arriba del escenario”.

“Va a ser un poco una locura, pero creo que es súper importante para mí compartir con ellos y compartir ese espacio cantado, interpretativo y ahí arriba de un escenario, así que todos invitadísimos”, concluyó la intérprete nacional.