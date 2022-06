Cómo no va a superar al que le escribió “Mira que cosa bonita”: Recuerdan el día que Shakira cambió la letra de “Inevitable” por Piqué

Shakira y Gerard Piqué animan a Rafael Nadal en el US Open 2019 (Gotham/GC Images)

El pasado sábado 4 de junio se confirmó que la relación entre Shakira y Gerard Piqué había llegado a su fin. Y ante esta noticia, internautas recordaron el día que Shakira cambió la letra de “Inevitable” por el futbolista.

Cuando todo era miel sobre hojuelas, el astro del fútbol logró adentrarse hasta lo más sagrado de la colombiana: la música, y fue entonces, que era tan evidente su romance, que la cantante cambió la letra de una de sus canciones más emblemáticas para dedicarla a su ahora expareja.

Durante uno de sus conciertos de 2011, Shakira modificó la letra de “Inevitable”, en la parte donde dice:

“Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol”, para agregarle: “si es cuestión de confesar, gracias al número 3, ahora entiendo de fútbol… no pregunten cómo fue pero desde que lo vi, cada día sale, el sol…”, fue el cambio que le realizó a la letra original.

pensando en esto por favor sálganse de twitter pic.twitter.com/GnCZ9Ohy61 — chia🪷 (@wqngjis) June 5, 2022

Este video quedó guardado en la memoria de los seguidores, quienes no perdieron la oportunidad de mostrar ahora que su ídola se encontraba totalmente enamorada y el resultado lo pudieron comprobar sus fans.

La colombiana y el futbolista se conocieron en 2010, durante el Mundial de Sudáfrica cuando ella se encargó de interpretar la canción oficial de esa Copa del Mundo, con la canción “Waka Waka”, e incluso, Piqué aparece en el video y fue así que comenzaron su historia de amor.

Gerard Piqué y Shakira (Rodolfo Molina/Euroleague Basketball via Getty )

Las mejores reacciones de los fans tras enterarse que Shakira cambió la letra de “Inevitable” por Piqué

Y como era lo pensado, las reacciones no se hicieron esperar en las redes, pues se inundaron con publicaciones donde criticaban la posición del futbolista (por la supuesta infidelidad) y compadecían a la barranquillera al cambiar la letra de su canción.

Perdón pero lo que más me duele de Shakira es que ella en sus conciertos cambiaba la letra de inevitable por "gracias al número 3 ahora entiendo de fútbol" LOS HOMBRES NO VALEN UN PINGO PARTE 1 MILLÓN!!! — Josefina (@Josefinalocl) June 3, 2022

Me iba a dormir temprano y hace 1 hora que estoy cantando triste "Inevitable" pensando en todo el amor que le había puesto Shakira a la canción pic.twitter.com/UifsOq6Tum — Badass (@valeriatascone) June 6, 2022

O sea Shakira hasta le cambió la letra a Inevitable por “si es cuestión de confesar, no sé preparar café y AHORA ENTIENDO DE FÚTBOL”. Esa canción es un HIMNOTE.



Pinche Piqué NO LA MERECÉS😤. pic.twitter.com/KM29k7zVL6 — Grachy (@Grachyelaa) June 1, 2022

Cuando Shakira en "inevitable" dice NO ENTIENDO DE FÚTBOL



SI MI REINA

SI

VES QUE TENÍAS RAZÓN? — Diego. (@yyeguo) June 4, 2022

realmente shakira en 10 segundos en pleno concierto cambió la letra de inevitable a "gracias al número 3 ahora entiendo de fútbol, no pregunten como fue pero desde que lo vi cada día sale el sol" piqué no pises latinoamerica nunca — liz (@ecIipseparcial) June 5, 2022

Shakira superó al flaco al que le escribió “Inevitable”, “Moscas en la casa”, al que le escribió “Underneath your clothes”, al que le escribió “Días de Enero”, ¿cómo no va a superar al que le escribió “Mira que cosa bonita: