Daniel Fuenzalida reveló la última conversación que tuvo con su madre antes de morir

Este domingo se emitió un nuevo capítulo del programa de Canal 13 De Tú a Tú.

En el espacio, Martín Cárcamo conversó con Daniel Fuenzalida, en donde abordó diversos temas.

En dicho marco, el animador de Me Late habló sobre el fallecimiento de su madre.

Tras ser consultado sobre el tema por el animador, Fuenzalida indicó que sus padres se fueron a la casa del rostro de TV+ en Curacaví para pasar la pandemia.

Luego de varios meses, su madre se descompensó y al principio creyeron que se trataba del EPOC que padecía. “Tenía mucha fiebre y se desmayó. Habían ido a Santiago, entonces podía ser covid”, indicó.

Tras ser hospitalizada, les señalaron que se trataba de coronavirus. “Nos llamaron a los tres hermanos para despedirnos. Me encapsularon y me acerqué a verla. Entro a la pieza, y con distancia, lo primero que me dice es ‘Daniel me voy a morir’. Le dije ‘no, no te vas a morir’, te van a intubar”, relató.

“Solamente había contacto una vez al día con el doctor donde te daba el informe. Habían días que eran buenos, en otros retrocedía. Y así estuvimos esos 26 días”, indicó.

Luego de los mencionados días, en diciembre fue dada de alta para tener una hospitalización domiciliaria. “Estábamos todos felices. Pensamos que la habíamos ganado al covid. ‘Yo decía, mi mamá le ganó a la pandemia’. Ella se paraba, podía caminar, podía ir con el burrito a la cocina, pero ya estaba de vuelta”, indicó Fuenzalida.

“El jueves 19 de febrero fui a la radio y partí mi programa a las 9:00 horas y a las 10:00 horas mi papá me dice ‘vente que la mamá está mal’. Dejé el programa botado y me fui para la casa de mi mamá. Llegó, entro a su pieza. Estaba acostada y muy mal, con una enfermera al lado. Trato de gritarle ‘soy Daniel’. Como que abre los ojos, me tira un beso y ahí empezó a agonizar”, expresó.

“Es lo más terrible”, indicó. En ese sentido relató que junto a su padre le tenia tomada la mano a su mamá. “Le tomamos de la mano y “vas viendo como una persona se va apagando, como la vida se va yendo, vas viendo como la respiración va más pausada. Yo ya sabía que no iba a volver, yo nunca había visto morir a una persona, y era mi mamá”, afirmó.

“Le tomo la mano y viene el último suspiro, y la enfermera dice ‘su mamá se fue’... Y se fue”, concluyó Fuenzalida.

Daniel Fuenzalida en De Tú a Tú