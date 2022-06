Juan Pablo Queraltó generó opiniones divididas tras debut de “El último pasajero”

El animador de Chilevisión Juan Pablo Queraltó generó opiniones divididas en Twitter, tras el exitoso debut en rating del programa “El último pasajero”.

Si bien, el primer capítulo tuvo alta sintonía, ubicándose en el primer lugar en el horario de la tarde, las críticas surgieron en torno al nuevo formato y lo compararon con la versión original que transmitió TVN el año 2006, con Martín Cárcamo en la animación.

Los comentarios de los antiguos fanáticos del programa -quienes revivieron sus mejores tiempos como estudiantes que veían en los participantes la opción de cumplir sus sueños por ganarse una gira de estudios- apuntaron desde el vestuario de Queraltó, el tipo de pruebas, los influencer, hasta porqué no habían buses, sino que camiones en esta nueva versión.

Además, reclamaron que no fuera en vivo, sino que grabado desde los estudios de Telefé, en Argentina.

Reacciones

“Tiene que ser en vivo!! Esa era la verdadera esencia del #ElUltimoPasajeroCHV que antes hacia Martin Cárcamo y más cuando al final de las llaves corría de micro en micro pa entregar a las 21horas las noticias #ElUltimoPasajero” Camilo Guzmán Fuentes

“Sé que está empezando pero esos tiktokers son harto fomes la voz en off no le entiendo, queraltó no lo veo relajado y no hay buses. En teoría Donde está mi rubio natural y Betooo!” #ElUltimoPasajero

“Juan Pablo Queralto como chucha se te ocurre sale de chaqueta a animar un programa juvenil sub 18 weon??? Tienes que ponerte en el lugar de los cabros!!! Parecías apoderado de curso en lugar de animador @JPQueralto #ElUltimoPasajeroCHV”

“A diferencia de Martín Cárcamo, a JP Queralto sí se le entiende lo que habla, pero no tiene carisma y espontaneidad suficientes para animar este programa. Igual estuvo entretenido. Mi nota para este capítulo: #ElUltimoPasajeroCHV”@vichugohm

“Igual Queraltó es un hombre esforzado #ElUltimoPasajeroCHV q animaba Martín eran otros tiempos y otro estilo. Estos programas son para pasar la tarde del fomingo”@Cr1ng3XD