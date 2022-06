“No me hago cargo”: Lucho Jara responde a pelambre de Raquel Argandoña

El animador y cantante Luis Jara, radicado en Miami, salió a desmentir los rumores mala onda que Raquel Argandoña realizó en su contra, asegurando que su llegada a Estados Unidos no fue muy bien recibida por los chilenos que viven en ese país y que no habría caído bien dentro del grupo de famosos, integrados por Iván Zamorano, Douglas y Rafael Araneda, entre otros.

El exrostro de Mega, respondió en el portal TiempoX respecto a los cahuines de farándula y señaló que Argandoña -quien recientemente anunció que se casa con Félix Ureta- está completamente equivocada y aseguró que solo hay buena onda con sus colegas en el extranjero.

“(Me parece que) es una broma, parece que fuera como una broma porque, de verdad, yo adoro al Rafa (Araneda) y a Douglas. Respeto mucho a (Iván) Zamorano y a (Giancarlo) Petaccia”, contó al medio.

Además, señaló que “no me hago cargo de una cosa que no sé de dónde salió. Yo les tengo muchísimo cariño a ellos. Vivo muy lejos de uno o de otro, pero me parece que eso es todo”, explicó el cantante, dando por cerrado el supuesto conflicto.

El pelambre lo hizo Raquel en una de las emisiones del programa “Zona de Estrellas”, revelando, además, que los chilenos vivían de apariencias en Miami y ni siquiera tenían dinero para salir a comer a restaurantes caros, haciendo directa alusión al cantante Douglas. Información que posteriormente confirmó la madre de Kel y Nano Calderón cuando participó en el prime “Podemos Hablar” de Chilevisión.

“Qué lata”

En primera instancia, los panelistas de Zona de Estrellas, acusaron al cantante de ser él quien filtró la supuesta separación entre Iván Zamorano y María Alberó, motivo por el que le habrían echo la cruz. Sin embargo, todo sería mentira, según también salió a desmentir Douglas en entrevista con Publimetro.

“Qué lata, no tiene ningún sentido. Nada más alejado de la realidad. No puedo creer que le sigan dando tribuna. Con el Lucho estuve en su cumpleaños el año pasado, siempre hablo con él. Nos vemos dentro de lo que se puede”, dijo en dicha ocasión, explicando que Luis Jara vive a más de una hora donde residen ellos.