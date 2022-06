“No me puedes hacer esto”: Revelan conflicto entre Mauricio Isla y Pinilla por Gala Caldirola

El periodista Sergio Rojas dejó la grande en su live de Instagram “Qué te lo digo” al revelar un conflicto de “tercer tiempo” que tendría Mauricio Isla con su tocayo Mauricio Pinilla, debido a su expareja, Gala Caldirola.

Según contó el panelista de “Me late” el seleccionado nacional y amigo de Arturo Vidal habría bloqueado de redes sociales al actual animador de TVN e inició una campaña de difamación y desprestigio en su contra, ante los demás históricos jugadores de la selección chilena.

El motivo, porque Pinilla habría tenido un encuentro amoroso con la española, lo que puso furia al “Huaso”.

“Ella habría estado con Mauricio Pinilla. Mauricio Isla se habría enterado y él lo que habría dicho es: compadre, tú ya te has involucrado con las pololas de otros jugadores, no me podís hacer esto a mí...porque entiendo que son amigos...eso le habría dolido a Mauricio Isla”, contó el periodista.

Además, agregó que “el problema es que Gala sí se habría enganchado con Mauricio, y para Mauricio habría sido solamente un pasatiempo, una diversión...nada serio”.

Según Rojas, actualmente Pinilla estaría saliendo con otra mujer, de nombre Paulina, tras su separación de Gisella Gallardo.

“Con ella se irían escondidos a Miami. Ese sería el lugar donde ellos se escapan para vivir este romance de manera fugaz y eso a Gala le habría molestado mucho en su momento”.

“Cacha el cahuín”

Finalmente, Sergio Rojas contó que Camilo Huerta fue el sanguchito de palta que reveló todo el cahuín, que creció como bola de nieve.

Esto, porque Camilo le contó a su pareja Marité Matus, ex de Arturo y amiga de Gisella Gallardo.

“Por lo tanto, Marité le habría contado a Arturo y le habría contado a Gisella...Arturo le habría contado al “Huaso” Isla y entre esos dos habrían desparramado el rumor al interior de la selección dejando como chaleco de mono a Pinilla, que era la segunda vez que se involucraba con la mujer de un compañero de deportes”, confesó respecto a la polémica del momento en las canchas del amor.