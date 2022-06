Jungkook. BTS estrena el teaser para el video musical de 'Yet to Come'. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

Se estrenó el primer teaser o adelanto del video musical para el próximo sencillo de la agrupación surcoreana de k-pop, BTS, titulado ‘Yet to Come’, el cual pertenece al material discográfico antológico Proof, que verá la luz el viernes 10 de junio.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, Taehyung y Jungkook, se encuentran alistando los últimos preparativos para su nuevo comeback o regreso con este sencillo e incluso, se reveló que el septeto regresará a los programas o shows musicales para continuar con la promoción.

BTS estrena el teaser para el video musical Yet to Come

En el teaser, podemos observar a los siete miembros de la agrupación, en una toma individual, en medio de un campo de arena, para posteriormente enfocar a Jungkook y justo al finalizar el adelanto se escucha The best moment is yet to come o El mejor momento está por llegar en español.

BTS ofrecerá concierto gratis para promocionar ‘Proof’

Por otro lado, se anunció que BTS para promocionar su más reciente material discográfico, ofrecerá una presentación en vivo que incluirá varios temas del álbum, asimismo, este showcase, fue grabado meses atrás en su visita a Las Vegas, Estados Unidos. Por si fuera poco, se reveló que la agrupación contará con un invitado especial y se especula que podría tratarse de Silk Sonic.

El álbum Proof, incluirá tres temas inéditos (“Yet To Come”, “Run BTS” y “For Youth”), creados especialmente para ARMY pero también se incluirán éxitos como Dynamite, Butter, Life Goes On, Blood, Sweat & Tears, Spring Day, Fake Love, Idol y No More Dream, entre otros.

BTS alista tour mundial

En el calendario publicado por BIGHIT MUSIC en Twitter, el 13 de junio, fecha del aniversario de BTS, está marcado con varios signos de interrogación y ARMY supone que se anunciará un tour o gira mundial, mismo que llegaría hasta Latinoamérica.