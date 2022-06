Christian Nodal se considera víctima de una “campaña negra” para destruir su carrera

La historia de la ruptura de Christian Nodal y Belinda está más viva que nunca. Ahora el cantante de regional mexicano aseguró que la conversación que hace unas semanas publicó en Twitter, donde la protagonista de la serie Bienvenidos a Edén le pide dinero, lo hizo para poder restarle peso a lo que él considera “una campaña negra” que estaría dirigida en su contra.

Tras un concierto que ofreció en la monumental Plaza de Toros de Michoacán este fin de semana, el programa Ventaneando lo abordó sobre el audio publicado en sus redes y los dimes y diretes entre la madre de Belinda, Belinda Shull, y él.

“La cuestión va de que yo soy una persona muy real. No se trata de ser hombre o mujer, se trata de seres humanos. Hay almas buenas y almas malas. Tener 20 años de carrera no son en vano porque saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas”, expresó en clara alusión a su ex novia.

Dijo que pese a que otras personas no den entrevistas o salgan en ruedas de prensa a dar declaraciones, pudieran estar haciendo “campañas” para perjudicar su carrera.

“Yo puedo no salir a dar entrevistas, pero puedo estar haciendo cosas para joder la carrera de otras personas con campañas negras. Yo he visto esas cosas y por eso es mi coraje”, dijo.

El cuento de lo qué pasó

Esta situación se generó hace unas semanas cuando la madre de Belinda en Twitter lo llamó “naco”, “aguardiente” y “oportunista”.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Nodal se defendió publicando una conversación con Belinda donde ella, además de llamarlo “amor” le pide dinero para ella y sus padres.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, escribió Nodal, adjuntando el audio y los mensajes de la protagonista de la serie “Bienvenidos a Edén”.

El nacido en Caborca, Sonora, dijo a Ventaneando que se considera un hombre directo y aseguró que otras personas podrían no serlo, pero eso “no quita el daño” que estarían haciendo, reseñó Infobae.

“La gente no entiende que yo expongo porque soy real y soy directo. El hecho de que otras personas no lo hagan, que se andan por las ramas, no quita que estén haciendo daño. Esa es la cuestión”, declaró el ganador del Latin Grammy.

El pasado sábado salió su nuevo tema musical ‘Girasol’, y aunque se disculpó con el cantante de género urbano, J Balvin, este va dirigido hacia él y donde también se vio envuelta su exnovia.