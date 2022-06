El video erótico de Maluma que estalla en las redes ¿Nueva canción?

Tal parece que Maluma viene con nueva música y a la par también con el video ya que el reciente clip que ha publicado en su Instagram son unas aparentes y claras señales de ello.

Una misteriosa mujer que no es su novia Susana Gómez, la joven arquitecta colombiana de 29 años, dice en el video “Ahora sí”. Todo mientras le quita la sábana blanca al intérprete de ‘Felices Los 4′.

Luego esta camina por la amplia e iluminada habitación hasta llegar al gran espejo y allí quitarse la bata para quedar en ropa interior. Seguidamente deja el celular sobre la repisa y se va semidesnuda hasta la cama.

A los segundos un anuncio con un corazón partido y tres ‘X’, el símbolo de ‘besos’ en el mundo anglosajón, se apodera de la imagen la cual desenfoca y dice: “💔 + XXX JUNIO 10″.

La reacción de los fanáticos de Maluma

Luego de entender que se trata de nueva música los seguidores alabaron la manera tan estratégica y perfecta que tiene el colombiano para promocionar contenido nuevo. Mientras algunos siguieron bromeando por si se trataba de una filtración o hackeo de su cuenta de Instagram.

“ja ja ja ja ja ja ja me imaginé algo tipo que ella subió esto sin que él lo supiera etc etc 🤣🤣 ¡¡ya veía mucho drama!! Qué buen marketing”, destaca entre los comentarios de los seguidores.

Lo último del cantante

Su más reciente video ‘Mojando Asientos’ con Feid marcó el debut de Maluma como director y es la primera producción creada por su nueva casa productora Royalty Films. El maravilloso vídeo oficial de este contagioso reggaetón, fue filmado en la ciudad natal de ambos cantantes, en Medellín.

En su debut como director, la visión de Maluma fue crear un vídeo musical artístico y visualmente poético donde se apreciase la belleza, imágenes innovadoras y expresiones figurativas a través de diferentes entornos, colores y naturaleza.