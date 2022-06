Ella es la hermana de Shakira, Lucila Mebarak, quien habló de la ruptura de su hermana con Piqué

La hermana de Shakira, Lucila Mebarak, reveló que su hermana dejó España luego de la ruptura con Gerard Piqué. “No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía” dijo en una entrevista a Europa Press y aseguró que se encuentra recuperándose fuera del país.

Lucila, a quien llaman con cariño, Lucy, es neurocirujana y también vivió en España entre 1989 y 2015.

Existe un reportaje de diario El Mundo, donde indican que a la hermana de Shakira le habrían acusado de “dejar en la ruina” a su expareja Roberto García con unos negocios que hicieron juntos en España.

El artículo publicado en 2018 destaca que el abogado de Roberto dijo que Lucila Mebarak convenció al constructor “para que pusiera varias inversiones a su nombre y le arruinó”.

Shakira hizo oficial su ruptura con Piqué luego de 12 años de relación luego de rumores de que el jugador del Barça le habría sido infiel con la hermana de Gavi, pero los motivos verdaderos se desconocen.