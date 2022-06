Esta joven se quiere casar consigo misma: la primera en practicar “sologamia” en India

Aunque muchas mujeres sueñan con hallar al amor de su vida y casarse con esta persona, para otros, este es un sueño que carece de sentido ya que prefieren estar solos y practicar la sologamia.

Precisamente, debido a esto se hizo viral recientemente una influencer hindú, Kshama Bindu, quien tomó la decisión de casarse consigo misma.

Ella es la joven que se casará consigo misma en India

Se trata de una celebridad de las redes sociales, de tan solo 24 años, que se dedica a compartir contenido de moda, viajes y salud. En una entrevista con el medio local Sayajee Infotainment, la joven comentó que nunca ha sido su sueño casarse pero sí ser una novia, por lo que decidió casarse consigo misma y dejar de esperar al “príncipe azul”.

Hasta el día de hoy, nadie más en India se ha casado consigo misma, así que ella sería la primera. “Quizás soy la primera en dar el ejemplo de amor propio en nuestro país”, dijo.

“Casarte contigo mismo es un compromiso de estar ahí para ti mismo y para amarte incondicionalmente. Es también un acto de autoaceptación. Las personas se casan con alguien a quien aman. Yo me amo a mí misma y organicé esta boda”, explicó Kshama.

Las personas que practican sologamia consideran que su felicidad no depende de estar con una pareja, ya que se consideran seres completos. No creen en los conceptos de “mi otra mitad” o “mi media naranja”.

En el portal Mejor con salud, enfatizan que sologamia no significa soledad o que no sepan apreciar la compañía de otro: simplemente se trata de personas que no sienten apego por alguien más.

