“Karol G me copia y aparte debe hacer ejercicio porque tiene cuerpo de tamal”: fuerte mensaje de Lyn May para la ‘bichota’

Lyn May y Karol G.

La artista y cantante Lyn May de 79 años se encuentra por tierras estadounidenses promocionando su última canción “Claro que yes”. Lo que sorprendió a sus fanáticos es cuando publicó varias fotos con peluca azul al puro estilo de Karol G.

Para el programa de farándula “El gordo y la flaca”, la reportera le dijo “Te veo muy Karol G con este look”. Sin embargo, Lyn May no dejó que la compararan y contestó.

No me compares con esa vieja. Está gorda ella, yo estoy muy bien, tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, parece tamal. — Lyn May.

La furia de los fanáticos de Karol G

Los fanáticos no dejarón pasar las declaraciones de la actriz y respondieron con fuertes comentarios.

“¡Esa señora ya debería de parar de trabajar! Ya es tiempo de descansar y vivir tranquila con su familia. Ya no está para esto. Ojalá no necesite plata”, “Por qué ponen a esta señora a referirse de Karol G así, quiten eso”, “Karol G es la bebecita, Lyn es la abuela de la bebecita”, “Ay, por Dios. Sea usted, pero no diga tantas barbaridades”, “Es una falta de respeto como se refiere a Karol G. Todos merecemos respeto y deja mucho que desear con todo lo que dice”, escribieron en la caja de comentarios de la entrevista.

¿Quién es Lyn May?

Lyn May fue una de las más famosas vedettes en la escena mexicana durante los años 60 y 70, y apareció en películas como Tívoli, Las ficheras y Noches de Cabaret.

Su carrera empieza a tomar forma cuando la actriz se realiza varias modificaciones en su rostro, lo que empieza a deformar su aspecto natural. Entre otras polémicas que la convertido en una influencer.