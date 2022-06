La emoción de Andrés Caniulef: se quiebra al recordar su rehabilitación y la ayuda clave de dos rostros de la TV

En el último capítulo de Me Late repasaron la entrevista que Martín Cárcamo le realizó a Daniel Fuenzalida en De Tú a Tú.

Allí, el rostro de TV+ abordó diferentes temas, siendo uno de ellos su experiencia con las drogas y cómo eso afectó su vida personal.

Dentro de ese marco, el animador pidió que ese tema deje de ser un tabú y mencionó el caso del periodista Andrés Caniulef.

“Sabes que la premia te vida. Es tan justa que te va premiando. No sé si aquí voy a rayar la intimidad de Andrés pero para mí es tan justo tener este espacio con él, porque tiene la misma historia de vida, tiene los mismos padres que tengo yo”, señaló Fuenzalida.

En ese sentido, indicó que “voy a decir algo: somos como socialmente igual, tuvimos las mismas falencias cuando niño, tenemos el mismo nivel de papás, ese papá querendón, que entrega cariño, esforzado. Entonces cuando la gente de afuera dice ‘por qué estos cabros se meten en la droga si tienen todo el cariño en su casa, tienen la contención’, uno no sabe por qué”.

“Entonces trabajar con Andrés, que él ahora esté conduciendo este espacio, a mí me llena de orgullo”, manifestó Fuenzalida.

La ayuda de dos rostros de la TV

Tras esto, el animador señaló que “cuando Andrés estaba enfermo y estaba mal, conmigo se contactó Pancho Saavedra, entonces Pancho me dijo ‘yo a Andrés no lo conocía, solo por pantalla’ y Pancho me dijo ‘oye, tú que tienes el centro, ayudemos a Andrés’ y nos comunicamos con su hermana’”.

“Nos empezamos a comunicar con la hermana de Andrés, Pancho nos apoyó, hicimos una red de contacto y tratamos de hacer que Andrés se internara”.

“Yo me acuerdo que Andrés no me conocía, llegué a la clínica y fue un momento heavy porque le dicen ‘te vienen a visitar’, abre la puerta y estaba yo y me dice ‘por qué estás aquí si no nos conocíamos’”.

“Fue un lindo momento y él hizo sus tratamientos. Después la vida se encarga que estemos trabajando juntos”, expresó el conductor de Me Late.

Tras esto, Caniulef indicó que “el círculo es tan perfecto de la vida, que me toca llegar en un momento que también es difícil para Daniel, ya que llegué a esta semana dos semanas antes del fallecimiento de su mamá”.

“Me toca en ese momento, entre comillas, hacerme cargo del programa. Fue una linda manera de retribuir la ayuda que yo recibí, y que efectivamente fue desinteresada, anónima en ese minuto, y de corazón”, concluyó el periodista.

Revisa el momento