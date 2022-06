“Ni chicha ni limonada”: actriz de “Pedro el Escamoso” es criticada por no querer votar

Marcela Mar, conocida por “Satanás” y “Pedro el Escamoso”, entre otras producciones, tuiteó que no está convencida por ninguno de los dos candidatos para las elecciones, por lo que no votará. Y por esto ha sido ampliamente criticada en redes sociales.

Mar ya había expresado su posición en el centro político por semanas, pero ante las candidaturas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández no quiso votar.

“Pues no mijos, ni chicha ni limonada. He decidido no votar. Mi abstención también es un a posición política. No me instrumentalizo como figura pública para ninguno de estos desastres históricos. No apoyo a ninguno. Y si el 19 me nace votar, lo haré sin rendir cuentas a nadie”, tuiteó.

Y comenzaron las críticas

Le echan en cara su privilegio. Que claramente, desde su cómoda posición ella puede decir esas cosas con ligereza y que esto no le afectaba en lo absoluto. A lo que respondió: “¿No me afecta? Yo también vivo en Colombia, pago impuestos, trabajo y genero empleo. Me afecta emocional y circunstancialmente”, explicó.

También dijo que no le creía a Petro, a pesar de que se le ha explicado hasta la saciedad que la propaganda sobre él es una mentira absoluta.

“El programa de petro me gusta pero no creo en él. También encuentro proyectos inviables, irrealizables, mentirosos”, expresó en otro tweet.

Por ahora, muchos le preguntan cómo en un país donde asesinan líderes sociales, y que tiene la mitad de la población en la pobreza, así como a varios estudiantes asesinados en el Estallido Social de 2021, la gente como ella se puede dar ese lujo. Y hasta le recuerdan su historial laboral: le dicen que realmente no ha tenido un papel relevante en mucho tiempo y que...

“Simplemente quiere atención”, cuando expresa sus opioniones como cualquier ciudadana con derecho de hacerlo en redes.