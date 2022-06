“¿¡Por qué no me limpiai...!?”: Periodista recuerda ninguneo de Chino Ríos y la respuesta que le dio

El periodista, Luis Sandoval, recordó un duro cruce de palabras que tuvo con el extenista Marcelo Ríos -hace muchos años atrás, cuando aún seguía casado con Kenita Larraín- y la respuesta que le dio para ponerlo en su lugar, ante su prepotente ninguneo.

El recuerdo de retro farándula se dio cuando los panelistas del programa “Me Late” conversaban sobre la antigua y bullada relación que tuvo el Chino con la expareja de Iván Zamorano, momento que Sandoval comentó la parada de carros que le hizo a Marcelo, cuando intentó entrevistarlo por el quiebre que estaba enfrentando en su matrimonio con la rubia.

“Yo le fui a preguntar a Marcelo Ríos por Kenita, casi me pega. Me ofreció combos y que le limpiara el auto”, partió contando “Luchito”, ante el asombro de sus compañeros.

“Nos llegó la información que se estaban divorciando, y voy a preguntarle al Chino Ríos por el divorcio con María Eugenia Larraín, antes de Costa Rica (cuando Kenita sufre el accidente y llega en silla de ruedas). Él como que reacciona super mal porque le fui a preguntar por su pareja”, recordó Sandoval, agregando que el deportista le tiró una pachotada, muy en su estilo.

“(Me dice) Por qué no me limpiai el auto we...”, le respondió Chino Ríos a lo que el periodista le dijo que él no limpiaba autos, pero Marcelo nuevamente sacó la zurda.

“Yo le digo no, yo no pinto autos. Y me dijo bueno, pinta nariz (...)”.

Ante tamaño ninguneo, Luis respiró profundo y sacó fuerzas del más allá para poner en su lugar al Chino.

“No sé de dónde saqué un empoderamiento y le dije sabís qué, Marcelo, yo no tendré la plata que tienes tú, pero sí tengo educación, lo que te falta a ti. Y ahí quedó”, contó Sandoval, orgulloso con su punto de partido, aunque reconoció que pasó susto, porque no sabía la reacción que podía tener el deportista.

“Fue un momento super tenso porque yo dije es Marcelo Ríos y si me pega, me pega… yo miraba a la cámara super normal y tiritaba, porque justo estaba en su mejor momento cuando sacó los músculos”, recordó.