¿Solidaria? Modelo de Onlyfans regala quimio a hijo de una fan

Karelia Ruiz, actualmente cuenta con 4.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Hace unos meses decidió celebrar con sus fans que había alcanzado los 3 millones de seguidores.

“Cómo llegué a los 3 millones de seguidores en Instagram y ya me verificaron, les voy a regalar una ‘lipo’ a todas mis niñas preciosas y hermosas, para que se vean realmente calientes. Lo dejaré aquí, comenta si ya lo has hecho” fueron las palabras de la modelo.

En un principio la modelo planeaba regalar una liposucción a alguno de sus seguidores, pero antes de qué esto ocurriera un mensaje llamó su atención.

Era una mujer que no le pedía una cirugía estética sino una quimioterapia para su hijo Sebastián de 17 años, quien padece cáncer en los huesos.

“Karely no quiero una ‘lipo’, quiero que me des una quimio para mi hijo Sebas y lo llevo a Monterrey para su tratamiento, somos de Torreón. Es una oportunidad para Sebastián quiere vivir”. Expresó la madre del menor.

La joven sorprendida por el mensaje le contestó a la madre de Sebastián agregando: “Y se lo daremos”. Una semana después de la publicación la joven pagó el tratamiento que costó aproximadamente 3′700.000 pesos colombianos.

Pero la historia no terminó ahí, Karely quiso compartir una cena con la familia en un centro comercial cercano en donde le regaló una Nintendo Switch y una PlayStation 5 a Sebastián. La madre del menor agregó: “Ya estamos más en contacto con ella y todo, ella está cuidando a Sebastián, quiero agradecerle por toda la ayuda y el apoyo que le ha brindado a Sebas y estamos muy felices por ella”.

Finalmente la modelo afirmó: “Si apoyo, no es para conquistar a la gente, créanme no me importa. Lo hago de corazón. Tantas cosas que estoy logrando en muy poco tiempo, creo que debo estar agradecida”.