Adamari López reveló que se encuentra de reposo por su salud: “No me siento nada bien”

Adamari López se ha caracterizado por ser una mujer que se enfoca en su bienestar y salud. Por eso, cuando la famosa muestra alguna señal de malestar sus fanáticos expresan su preocupación y apoyo rápidamente.

Así quedó claro en una de sus más reciente publicaciones, pues compartió con todos sus seguidores que no ha estado del todo bien, ya que está padeciendo de los efectos secundarios de la vacuna contra herpes zóster, también conocido como culebrilla.

La conductora compartió un video a través de las redes sociales, en el que explicó su decisión de colocarse esta dosis para evitar contraer este virus, ya que está enfocada en proteger su salud desde todas las maneras.

“Decidí ponerme la vacuna de la culebrilla… por precaución porque dicen que después de los 50 años es recomendable ponerse esa vacuna que también tiene los mismos activos de la varicela que ya la tuve cuando era más joven”, dijo la famosa en el video.

Adamari López está enfocada proteger su salud

Adamari explicó que para ella es importante mantener su salud al cien por ciento y, al conocer que este virus puede ser fuerte, optó por ponerse la vacuna.

“Dicen que es muy malo, que es como si te quemara o te ardiera y se forma en diferentes partes del cuerpo y bueno, yo tratando de que no me dé ningún virus, ninguna enfermedad, decidí ponerme esta vacuna”, señaló.

Sin embargo, no esperó que los efectos secundarios se manifestaran de la forma que los está padeciendo.

“Aunque decían que podía tener efectos secundarios, no pensaba que me fuera a dar ninguno (…) tengo escalofríos, tengo dolor en el cuerpo, tengo como fiebrecita o por lo menos me siento como caliente y decidí venir a recostarme un ratito. Es un malestar como si le fuera a dar a uno catarro por el cuerpo cortado y lo que quiero es estar acurrucadita y tranquila”, detalló.