Coté López reveló el mal rato que pasó en una peluquería: “Me quiero matar”

María José López contó la dramática situación que vivió en una peluquería, donde quiso realizarse un tratamiento para su largo cabello rubio, pero el resultado la dejó llorando y con los pelos de punta de pura rabia.

A través de Instagram, la influencer contó lo sucedido, indicando que, incluso, demandaría al peluquero, pero no lo hará porque le cae bien la dueña del salón.

Según contó la emprendedora, se quiso hacer algo en el cabello “para darle más brillo” y le preguntó al estilista qué le recomendaba. Pero ahí comenzó su calvario, que relató cuando logró superar la pena.

“Estaba esperando poder hablar sin llorar para no dar jugo. Ahora les explico. Resulta que yo dije ya, me voy hacer algún masaje, le pregunté al niño qué es lo mejor. Nunca me hago nada, solo la crema que hice yo misma y llevo mucho tiempo sin hacerme nada, porque he estado sanando mi pelo. Entonces, la idea era hacer cualquier cosa para darle más brillo y hacerme alguna cuestión en el pelo”, contó la esposa de Luis Jiménez.

Coté López

“Me dice ya, te hago botox. Me hecha esto y me dice te va como aclarar un tono y le digo ya, bueno, me da lo mismo y de repente me empiezo a ver el pelo blanco abajo y gris y yo le digo pero esto no es aclarar un tono, me estás cambiando el color. Me empecé a asustar. Le digo ¡no, sácame esta cuestión que me está quedando mal!”, detalló la escritora, aún afectada.

El joven intentó arreglar el tono de su pelo. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que realizó para que volviera a su estado original, el daño ya estaba hecho.

“Les juro que demandaría”

“Me lavo el pelo, me eché crema, me hice masaje, lo dejé mucho rato y ahora me lo sequé. No llegan a entender cómo está de asqueroso (…) es una paja, es que no se entiende en los videos. Es una cosa que no la puedo tocar, está como apelmazado, no sé, es una virutilla entera, me quiero matar, no sé qué hacer”, aseguró muy frustrada.

“Les juro que demandaría pero a morir, pero me cae bien la dueña entonces tampoco lo voy hacer… pero estoy mal, estoy pésimo, no sé qué voy hacer”, cerró.